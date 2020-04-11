Коронавирус в мире: число погибших превысило 100 тысяч

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8:30 по московскому времени 11 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 699 635 человек. Зафиксировано 102 734 летальных исхода от инфекции, вылечились 376 330 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 502 876 человек. Далее идут Испания (158 273), Италия (147 577), Франция (124 869) и Германия (122 171). После этой пятерки — Китай (81 953), Великобритания (73 758) и Иран (68 192).

— Количество умерших от коронавируса по всему миру превысило 100 000 человек.

— Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация видит позитивную динамику распространения коронавируса в Европе. По его словам, темпы распространения инфекции во Франции, Италии и Германии замедляются.

— Коронавирус диагностировали у легенды «Ливерпуля» Кенни Далглиша и чемпиона мира-1966 Нормана Хантера.

— Правительство Италии приняло решение продлить карантин до 3 мая. Изначально режим действовал до 13 апреля.

— В Китае за последние сутки — 46 новых случаев заражения, при этом власти страны сообщили, что 42 случая — ввозные, а местных всего 4.

— В США зафиксирован антирекорд смертности от коронавируса за сутки. В минувшие сутки от инфекции в Штатах скончались 2 108 человек. Предыдущий максимальный показатель смертности от вируса был зафиксирован в среду, 8 апреля. Тогда за сутки скончались 1 973 человека.