Коронавирус в мире 5 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 5 апреля в мире зарегистрировано 1 202 827 случаев заболевания инфекцией COVID-19 в 181 стране. Зафиксированы 64 711 смертей, 246 886 человек выздоровели, информирует CSSE.

Наибольшее число положительных тестов на коронавирус — в США (312 076), Испании (126 168) и Италии (124 632). Далее идут Германия (96 092), Франция (90 848), Китай (82 574) и Иран (55 743).

Наибольшее число смертей от коронавируса — в Италии (15 362), Испании (11 1947) и США (8 496). Далее идут Франция (7 560), Великобритания (4 320), Китай (3 333).

Больше всего выздоровевших — в Китае (77 160), далее идут Испания (34 219), Германия (26 400), Италия (20 996), Иран (19 736) и Франция (15 572).

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

Ситуация с распространением COVID-19 повлияла на многие спортивные соревнования во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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