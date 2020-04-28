Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев назвал важнейший симптом коронавируса. Им является одышка.

- Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка, — сказал Авдеев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При нехватке воздуха он посоветовал обратиться к врачам.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.