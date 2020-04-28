Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
22:45
Главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев назвал важнейший симптом коронавируса. Им является одышка.
- Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка, — сказал Авдеев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
При нехватке воздуха он посоветовал обратиться к врачам.
По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.
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