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ФМБА зарегистрировало экспресс-тест на коронавирус, который будут использовать на спортбазах

12:44
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) собирается обеспечить спортивные базы экспресс-тестами на коронавирус, которые показывают результат в течение 15 минут.

— Ситуация в 2020 году для всех нас необычная, надеюсь, что нам удается достаточно оперативно решать все возникшие перед нами вопросы, — сообщила заместитель руководителя ФМБА Юлия Мирошникова на итоговом заседании коллегии Минспорта РФ. — Из позитивного — ФМБА было зарегистрировано три тест-системы на наличие коронавируса, нам оперативно удается реагировать на вызовы.

Из нового — вчера мы зарегистрировали нашу последнюю систему — экспресс-тест. Надеюсь, в ближайшее время все наши базы обеспечим спецприборами, которые позволят измерять наличие инфекции в течение 15 минут, мы научим этому все соответствующие организации.

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