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Федун считает, что пик коронавируса в Европе пройден

09:43
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Европе.

«Очень тяжелая ситуация в США, там непонятно, как это все (ситуация с коронавирусом) будет развиваться, — приводит слова Федуна РБК. Но по той статистике, которую мы видим, пик коронавируса в Европе, особенно в Италии, Испании, уже пройден, и сейчас распространение инфекции находится на плато. Можно ожидать, что те люди, которые могли заболеть вирусом, уже заболели и дальше рынок начнет потихоньку выходить из кризиса».

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 106 человек. Зафиксировано 108 854 летальных исходов от инфекции, вылечились 404 554 человек.

Испания является второй страной в мире по количеству заболевших коронавирусом — 163 027 человек, скончалось — 16 606, выздоровело — 59,109.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/business/11/04/2020/5e91acab9a79473e09a92356

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