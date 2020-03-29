Депутаты Государственной Думы 30 марта сдадут тест на коронавирус

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации в понедельник, 30 марта, массово сдадут тест на коронавирус — начиная с 10 утра.

Напомним, что среди народных избранников есть большое количество бывших спортсменов: Ирина Роднина, Валерий Газзаев, Александр Карелин, Вячеслав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Анатолий Карпов, Николай Валуев, Антон Шипулин, Светлана Журова, Буйвасар Сайтиев, Дмитрий Пирог, Владимир Драчев, Дмитрий Сватковский и другие.

Также среди депутатов есть действующие и бывшие спортивные чиновники — Александр Жуков, Дмитрий Свищев, Игорь Лебедев, Михаил Дегтярев и другие.

Напомним, что на минувшей неделе тесты сдали представители Совета Федераций и Администрации Президента РФ.