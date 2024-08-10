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Париж-2024

Сегодня, 10:28

Батыршина подвела итоги Олимпиады для российских спортсменов: «Есть чем гордиться!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады-1996 в художественной гимнастике Яна Батыршина в комментарии для «СЭ» подвела итоги Олимпиады в Париже для российских спортсменов.

«Своей позиции я придерживаюсь давно. Надо было ехать. И жаль, что те спортсмены, которым разрешили участие, которые собирались ехать, в последний момент решили не ехать, хотя могли бороться за медали. Например, наши борцы. Где-то нас тысячные секунды разделили с медалями.

В теннисе тоже могло быть больше медалей. Но учитывая, что у нас было всего 15 представителей, одна медаль — тоже хорошо. Есть чем гордиться! Мирре Андреевой 17 лет, Диане Шнайдер — 20. Девочки — умницы. Никаких вопросов нет. Если в велоспорте мы были далеки от медалей, то в других видах спорта боролись до последнего», — сказала Батыршина «СЭ».

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале Олимпиады уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани (6:2, 1:6, 7:10) и стали обладательницами серебряных медалей. Эти медали — единственные для российских спортсменов в Париже.

Олимпиада
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