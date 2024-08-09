Олимпиада 2024, 9 августа: результаты дня

В пятницу, 9 августа, на летних Олимпийских играх-2024 пройдет 14-й медальный день.

Всего 9 августа будет разыграно 56 медалей в 18 видах спорта (плавание на открытой воде, настольный теннис, парусный спорт, скалолазание, гребля на байдарках и каноэ, хоккей на траве, художественная гимнастика, прыжки в воду, тяжелая атлетика, футбол, волейбол, легкая атлетика, трековый велоспорт, борьба, тхэквондо, пляжный волейбол, брейкинг, бокс).

Сегодня пройдут финал мужского турнира по футболу, полуфиналы у гандболистов и баскетболисток.

Россиянин Захар Петров выступит в решающих соревнованиях каноэ-одиночки.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 9 августа, пятница

Плавание на открытой воде

8.30 Мужчины. 10 км

Гольф

10.00 Женщины. Раунд 3

Тхэквондо

10.09 Тхэквондо Женщины, до 67 кг. Предварительные стадии

10.21 Тхэквондо Мужчины, до 80 кг. Предварительные стадии

20.30 Тхэквондо Женщины, до 67 кг. Финальная стадия

20.40 Тхэквондо Мужчины, до 80 кг. Финальная стади

Прыжки в воду

11.00 Мужчины. Вышка 10 м. Квалификация

16.00 Женщины. Трамплин 3 м. Финал

Художественная гимнастика

11.00 Групповое многоборье. Квалификация

15.30 Личное многоборье. Финал

Настольный теннис

Мужчины. За 3-е место

11.00 Япония — Франция

Финал

16.00 Китай — Швеция

Легкая атлетика

11.05 Женщины. Семиборье. Прыжки в длину

11.40 Женщины. Эстафета 4х400 м. Раунд 1

12.05 Мужчины. Эстафета 4х400 м. Раунд 1

12.23 Женщины. Семиборье. Метание копья

12.30 Мужчины. 800 м. Полуфиналы

13.05 Женщины. 100 м с барьерами. Полуфиналы

20.30 Женщины. Эстафета 4х100 м. Финал

20.37 Женщины. Толкание ядра. Финал

20.47 Мужчины. Эстафета 4х100 м. Финал

21.00 Женщины. 400 м. Финал

21.13 Мужчины. Тройной прыжок. Финал

21.25 Женщины. Семиборье. 800 м

21.57 Женщины. 10000 м

22.45 Мужчины. 400 м с барьерами. Финал

Скалолазание

11.15 Мужчины. Боулдеринг и трудность. Финал

Гребля на байдарках и каноэ

11.30 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Полуфиналы

11.50 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. Полуфиналы

12.10 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Полуфиналы

12.30 Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Полуфиналы

13.50 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Финал

14.10 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. Финал

14.30 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Финал

14.50 Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Финал

Баскетбол

Женщины. 1/2 финала

18.30 США — Австралия

22.00 Франция — Бельгия

Вольная борьба

12.00 Мужчины, до 57 кг и до 86 кг. Утешительный раунд

Женщины, до 57 кг. Утешительный раунд

12.30 Женщины, до 62 кг. Предварительные стадии

12.30 Мужчины, до 74 кг и 125 кг. Предварительные стадии

20.30 Мужчины. До 57 кг. Финальная стадия

21.05 Мужчины. До 86 кг. Финальная стадия

21.50 Женщины. До 57 кг. Финальная стадия

Велоспорт

15.00 Женщины. Трек. Спринт. Квалификация

15.41 Мужчины. Спринт. Полуфиналы

15.48 Женщины. Спринт. 1/32 финала

19.00 Мужчины. Спринт. Финал, заезд 1

19.09 Женщины. Мэдисон. Финал

20.10 Женщины. Спринт. 1/16 финала

Хоккей на траве

Женщины. За 3-е место

15.00 Аргентина — Бельгия

Финал

21.00 Нидерланды — Китай

Водное поло

Мужчины. 1/2 финала

15.35

20.35

Тяжелая атлетика

16.00 Мужчины, до 89 кг

20.30 Женщины, до 71 кг

Футбол

Женщины. За 3-е место

16.00 Испания — Германия

Мужчины. Финал

19.00 Франция — Испания

Волейбол

Мужчины. За 3-е место

17.00 Италия — США

Брейкинг

17.00 B-Girls. Групповой этап

21.00 B-Girls. 1/4 финала

21.45 B-Girls. Полуфиналы

22.14 B-Girls. За 3-е место

22.23 B-Girls. Финал

Гандбол

Мужчины. 1/2 финала

17.30 Германия — Испания

22.30 Словения — Дания

Синхронное плавание

20.30 Дуэты. Техническая программа

Пляжный волейбол

Женщины

22.00 За 3-е место

23.30 Финал

Бокс

22.30 Мужчины, до 71 кг. Финал

22.47 Женщины, до 50 кг. Финал

23.34 Мужчины, до 92 кг. Финал

23.51 Женщины, до 66 кг. Финал

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).