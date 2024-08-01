Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Бадминтон

Париж-2024

Сегодня, 11:50

Пары из Китая, Японии и Малайзии вышли в полуфинал турнира по бадминтону на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стали известны полуфиналисты женского парного разряда в бадминтоне на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В 1/2 финала турнира вышли китаянки Чен Цин Чен и Цзя И Фань, Перли Тан/Тхинаах Муралитаран (Малайзия), Мацуяма Нами/Шида Чихару (Япония) и Лю Шэн Шу/Тань Нин (Китай).

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Олимпийские игры

Женщины

1/4 финала

Чен Цин Чен/Цзя И Фань (Китай) — Габриэла Стоева/Стефани Стоева (Болгария) — 2:0 (21:15, 21:8)

Перли Тан/Тхинаах Муралитаран (Малайзия) — Ким Соенг/Кон Хион (Южная Корея) — 2:0 (21:12, 21:13)

Мацуяма Нами/Шида Чихару (Япония) — Майкен Фруэгрорд/Сара Тыгесен (Дания) — 2:0 (21:7, 21:12)

Лю Шэн Шу/Тань Нин (Китай) — Пэк Ха На/Ли Со Хи (Южная Корея) — 2:0 (21:9, 21:13)

Олимпиада
0
Читайте также
В Париже шестой медальный день летней Олимпиады 2024
Adidas и модель Белла Хадид извинились за рекламу кроссовок
Маск задался вопросом о состоянии здоровья и местонахождении Байдена
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
В Нижний Тагил вылетели две авиабригады медиков для помощи пострадавшим при ЧП
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бадминтон на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Новости
RSS RSS
Все новости