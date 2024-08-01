Сегодня, 11:50
Пары из Китая, Японии и Малайзии вышли в полуфинал турнира по бадминтону на Олимпиаде-2024
Стали известны полуфиналисты женского парного разряда в бадминтоне на Олимпийских играх-2024 в Париже.
В 1/2 финала турнира вышли китаянки Чен Цин Чен и Цзя И Фань, Перли Тан/Тхинаах Муралитаран (Малайзия), Мацуяма Нами/Шида Чихару (Япония) и Лю Шэн Шу/Тань Нин (Китай).
«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Олимпийские игры
Женщины
1/4 финала
Чен Цин Чен/Цзя И Фань (Китай) — Габриэла Стоева/Стефани Стоева (Болгария) — 2:0 (21:15, 21:8)
Перли Тан/Тхинаах Муралитаран (Малайзия) — Ким Соенг/Кон Хион (Южная Корея) — 2:0 (21:12, 21:13)
Мацуяма Нами/Шида Чихару (Япония) — Майкен Фруэгрорд/Сара Тыгесен (Дания) — 2:0 (21:7, 21:12)
Лю Шэн Шу/Тань Нин (Китай) — Пэк Ха На/Ли Со Хи (Южная Корея) — 2:0 (21:9, 21:13)