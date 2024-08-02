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Париж-2024

Сегодня, 12:10

В финале турнира по бадминтону на Олимпиаде-2024 сыграют две китайские пары

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны пары, которые сыграют в финале турнира по бадминтону среди женщин на Олимпиаде-2024.

В финале встретятся две китайские пары: Чен Цинь Чен и Джия И Фан против Лю Шен Шу и Тин Нин. За бронзу поборются Перли Тан/Муралитаран Тинаа (Малайзия) и Нами Матцуяма/Чихару Шида (Япония).

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Парный разряд

1/2 финала

Чен Цинь Чен / Джия И Фан (Китай) — Перли Тан / Муралитаран Тинаа (Малайзия) — 2:1 (21:12, 18:21, 21:15)

Лю Шен Шу / Тин Нин (Китай) — Нами Матцуяма / Чихару Шида (Япония) — 2:0 (21:16, 21:18)

«Porte de la Chapelle Arena»

Олимпиада
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Пары из Китая, Японии и Малайзии вышли в полуфинал турнира по бадминтону на Олимпиаде-2024
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