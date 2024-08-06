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Париж-2024

Сегодня, 09:30

Сбивший планку гениталиями легкоатлет Аммирати прокомментировал инцидент на Олимпиаде

Алина Савинова
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Французский легкоатлет Антони Аммирати объяснил произошедшее в соревнованиях в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Париже.

21-летний спортсмен во время одной из попыток в квалификации не смог покорить высоту 5 метров и 70 сантиметров, сбив планку гениталиями. Из-за этого Аммирати лишился шансов на выход в финал Олимпиады.

«Физически я был готов на 100 процентов, но мне немного не хватало прыжков на тренировке, чтобы отточить навыки. Условия были хорошими. Впервые я начал соревнование без какого-либо стресса. Поскольку я был полным аутсайдером, у меня была только одна цель: взаимодействовать с аудиторией. И я добился ее. Я просто рад, что могу заставить людей улыбаться и смеяться. И кто знает, может быть, это станет началом чего-то удивительного!» — приводит Unilad слова Аммирати.

Соревнования по легкой атлетике на летних Олимпийских играх проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в Париже.

Источник: Unilad
легкая атлетика
Олимпиада
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