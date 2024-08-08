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Париж-2024

8 августа, 22:57

Американец Холлоуэй стал лучшим в беге на 100 м с барьерами на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Американский легкоатлет Грант Холлоуэй выиграл соревнования мужчин в беге на 100 метров с барьерами на Олимпиаде-2024.

Американец финишировал с результатом 12,99 секунды. Вторым стал его соотечественник Даниэль Робертс. Тройку призеров замкнул Рашид Бродбелл из Ямайки.

Соревнования по легкой атлетике на летней Олимпиаде проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в столице Франции.

Легкая атлетика

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

110 м с/б

Финал

1. Грант Холлоуэй (США) — 12,99

2. Даниэль Робертс (США) — 13,09(085)

3. Рашид Бродбелл (Ямайка) — 13,09(088)

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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