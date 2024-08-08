Американец Холлоуэй стал лучшим в беге на 100 м с барьерами на Олимпиаде в Париже
Американский легкоатлет Грант Холлоуэй выиграл соревнования мужчин в беге на 100 метров с барьерами на Олимпиаде-2024.
Американец финишировал с результатом 12,99 секунды. Вторым стал его соотечественник Даниэль Робертс. Тройку призеров замкнул Рашид Бродбелл из Ямайки.
Соревнования по легкой атлетике на летней Олимпиаде проходят с 1 по 11 августа на арене «Стад де Франс» в столице Франции.
Легкая атлетика
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
110 м с/б
Финал
1. Грант Холлоуэй (США) — 12,99
2. Даниэль Робертс (США) — 13,09(085)
3. Рашид Бродбелл (Ямайка) — 13,09(088)
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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