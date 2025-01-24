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«Ни одна страна не должна быть исключена из олимпийского движения». Еще один кандидат в президенты МОК поддержал Россию

Лапортен поделился мнением о возвращении российских спортсменов на международную арену
Егор Сергеев
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Кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета Давид Лапартьян
Давид Лапартьян.
Фото Global Look Press, Getty Images
Но радоваться рано.

Кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета француз Давид Лапартьян готовится к выборам и дает программные интервью. В беседе с изданием Ouest-Frances актуальный глава Олимпийского комитета Франции и Международной федерации велоспорта сделал несколько важных заявлений, касающихся российских спортсменов и их участия в международных стартах.

Надо вернуть. Но потом

Вообще интервью больше было посвящено желанию Лапартьяна встретиться с президентом США Дональдом Трампом в случае своего избрания на пост главы МОК, а также вопросу засилья трансгендеров в женском спорте. По этим темам тоже сказано немало интересного. Так, Лапартьян считает, что «в мире спорта приветствуются все, но участие трансгендеров в соревнованиях не является их фундаментальным правом». И все-таки самое важное для нас прозвучало в обсуждении вопроса о судьбе российских спортсменов, которые уже несколько лет находятся под политическими санкциями.

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Лапартьян считает, что наши олимпийцы обязательно вернутся на мировую арену. «Русские всегда были спортивной нацией, а миссия МОК — объединять людей. Они хотят вернуться на международную арену. Решение по этому поводу должно быть принято в надлежащее время, но очевидно, что ни одна страна не должна быть исключена из олимпийского движения, — заявил французский кандидат в олимпийские лидеры, но тут же сбавил оптимизм: — В отношении будущих зимних Игр в Милане мы должны взять время и не спешить с решением о возможном участии России».

Фото Global Look Press

Рано радоваться

В любом случае, по нынешним меркам заявления француза выглядят вполне дружелюбно. Но когда нам ждать неожиданного союзника на посту президента МОК и ждать ли вообще?

Что касается сроков, то выборы президента Международного олимпийского комитета состоятся 20 марта в Греции. Еще в сентябре был опубликован список кандидатов. В него, помимо Лапартьяна, вошли шесть человек: Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Йохан Элиаш и Фейсал Аль-Хуссейн. Действующий глава Томас Бах в августе 2024-го заявил, что не будет менять хартию МОК ради возможности баллотироваться на новый срок.

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А вот с ответом на второй вопрос все сложно. Многие считают фаворитом на пост президента нынешнего главу World Athletics британца Коу. Этот функционер настроен к России далеко не так положительно, как некоторые его соперники. Скорее наоборот. В период правления Коу в Международной федерации российские легкоатлеты столкнулись с огромными проблемами: из-за допинговых обвинений толком не попали на две Олимпиады (2016 и 2020 годов), а Всероссийская федерация легкой атлетики фактически отстранена уже почти десять лет. Хотя в последнее время не из-за допинга, а по политическим причинам.

В свое время именно Коу придумал для россиян понятие «нейтральный спортсмен», а сейчас World Athletics — одна из немногих федераций по летним видам спорта, которая не допускает наших атлетов до своих стартов даже без флага. Британский чиновник в последние три года неоднократно встречался с украинскими спортивными деятелями и политиками, выражая им всяческую поддержку и жестко критикуя Россию. Приход такого человека к власти в МОК вряд ли сулит нам что-то хорошее.

Кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета Давид Лапартьян
Фото Getty Images

Но теперь, благодаря Лапартьяну, мы хотя бы знаем, за кого болеть 20 марта. Француз уже начал предвыборную агитацию: «Я не готовился всю жизнь, но, как и Себ Коу, я знаком с двумя столпами олимпийского движения — международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами. Думаю, что мне удалось совместить молодость (Лапартьян на 17 лет моложе Коу — 51 год против 68-ми) и опыт, к тому же я нахожусь в контакте с реальным миром», — заявил французский кандидат в президенты в интервью Ouest-Frances.

Йохан Элиаш. По образу и подобию Олимпиады-2024. В лыжах задумались над возвращением россиян в нейтральном статусе

Ранее в поддержку возвращения России на мировую спортивную арену в нейтральном статусе высказывался еще один кандидат в президенты МОК — глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) швед с британским паспортом Йохан Элиаш.

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