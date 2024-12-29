С белорусов снимают олимпийские санкции. Что это значит для России?

Юные белорусские спортсмены смогут принять участие в Европейских юношеских олимпийских фестивалях 2025 года в нейтральном статусе.

Европейский олимпийский комитет (ЕОК) объявил, что впервые за три года допустит юных белорусских спортсменов до юношеских олимпийских фестивалей, которые пройдут в феврале в Бакуриани (Грузия), а в июле — в Скопье (Северная Македония). Правда, только в нейтральном статусе и только в том случае, если частичное снятие санкций поддержат международные федерации по видам спорта. А вот представителей России на этих юниорских соревнованиях точно не будет, даже без флага. Формальный повод — дисквалификация нашего НОК, правда, российских детей не пускали на мероприятия ЕОК и когда у ОКР еще не отобрали признание. Все это — лишнее свидетельство, что наше возвращение в мировой спорт будет очень непростым. А вывод из-под бана белорусов — это, с одной стороны, надежда для россиян, с другой стороны — попытка внести раскол между сборными двух союзных держав.

Дело принципа

«EOК осознает важность устранения барьеров для того, чтобы спорт служил объединяющей силой, — говорится в сообщении ЕОК. — Что касается будущего участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, EOC осознает важность устранения барьеров для того, чтобы спорт служил объединяющей силой. Это особенно относится к Европе, которая служит объединению самых разных людей из разных стран. Организация не считает, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях исключительно на основании того, какой у них паспорт».

Несмотря на эти правильные слова, юных россиян в Бакуриани и Скопье все равно не пустят, а белорусы смогут выступить на этих фестивалях только в нейтральном статусе. Нейтралам запрещено демонстрировать любую причастность к своей стране. Также несовершеннолетних атлетов подвергнут проверке соответствия нейтральному статусу (в частности, на предмет высказываний в поддержку проведения СВО). При этом НОК Белоруссии уже пообещал, что «приложит максимум усилий, чтобы юные атлеты могли выступать на международных стартах». А ЕОК вступит в переговоры с международными федерациями, ответственными за проведение соревнований на предстоящих ЕЮОФ.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль — это континентальный аналог юношеской Олимпиады для спортсменов от 14 до 18 лет. Уровень соперничества на них обычно не слишком высок, но тут дело не в медалях, а в принципе — ведь на протяжении почти трех лет ЕОК использует детей как инструмент политической борьбы, несмотря на многократные призывы вывести юношеский спорт за рамки санкций. С 2022 года наши юниоры пропустили уже четыре европейских фестиваля, и теперь очевидно, что эта цифра возрастет до шести. И это в ситуации, когда большинство международных федераций по видам спорта ослабили ограничения и допускают до своих соревнований и взрослых участников из России и Белоруссии, и детей.

Фото Global Look Press

Практический смысл во взаимодействии

В прошлом году делегация Олимпийского комитета России (ОКР) бойкотировала генеральную ассамблею ЕОК. «Практика последних двух лет показывает, что ожидать адекватных, неангажированных действий со стороны ЕОК, к сожалению, не приходится, — объясняли тогда этот демарш наши функционеры. — Вопрос о прекращении дискриминации российских спортсменов в повестке дня собрания нынешней генассамблеи не значится. К тому же ОКР до сих пор не получил ни приемлемых разъяснений, ни извинений за неправомерный недопуск к проведенным с февраля 2022 года мероприятиям европейских олимпийских комитетов. В связи с вышеизложенным практического смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент нет».

Сейчас официальная позиция России в отношении международных спортивных структур заключается в отказе от конфронтации. Однако сделать это в отношении Европейского олимпийского комитета будет очень непросто. Эта организация, в прежние времена многократно получавшая от нас поддержку, сейчас является одной из самых русофобских в мировом спорте. В 2023 году вопрос о допуске России до Европейских игр был решен отрицательно, после чего обсуждался вопрос нашего перехода под юрисдикцию Азиатского олимпийского совета. Это решение так и не принято, и теперь не очень понятно, как мы будет налаживать отношения с ЕОК. Кстати, незадолго до Европейского юношеского фестиваля Россия проведет на Сахалине другие мультиспортивные старты — Российско-Китайские молодежные зимние игры.

Что касается спортивных санкций в отношении белорусов, то они идут в одном блоке с россиянами с весны 2022 года во всех видах спорта, за исключением футбола. В футбольных турнирах Украина и прибалтийские страны, а также отдельные игроки периодические устраивают против Белоруссии политические акции, но в целом больших проблем удается избежать. После частичного допуска в других видах спорта белорусы занимали более спокойную позицию в отношении условий участия, что позволило им раньше россиян вернуться, например — в плавании, тяжелой атлетике, спортивной и художественной гимнастике. Порой полноценному возвращению мешали визовые проблемы, но в целом больших скандалов, которыми пугали международные спортивные чиновники, не зафиксировано.