По образу и подобию Олимпиады-2024. В лыжах задумались над возвращением россиян в нейтральном статусе

Решение пока не принято, и шансы наши попасть на чемпионат мира в Тронхейм — минимальные.

Глава Международной федерации лыжных видов спорта Йохан Элиаш неожиданно высказался за возвращение россиян на крупные соревнования в нейтральном статусе. До сих пор ситуация с лыжниками казалась одной из самых безнадежных — из-за засилья в этом виде спорта скандинавов, негативно настроенных в отношении России, а также из-за наших собственных функционеров, ранее категорически возражавших против выступления без флага. Однако мартовские выборы главы МОК, по итогам которых Йохан Элиаш рвется занять кресло Томаса Баха, могут в корне поменять текущее положение.

Русская карта

Судьбоносная цитата главы FIS прозвучала в интервью шведскому Radiosporten (Элиаш, как известно, — швед с британским паспортом). Во время беседы с журналистами чиновник позитивно оценил опыт допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024, где представители двух стран выступали в нейтральном статусе — без флага и гимна, с запретом на связи с вооруженными силами и при соблюдении политического нейтралитета. «Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и их нельзя ставить в затруднительное положение», — констатировал Элиаш.

«В этих вопросах важно сохранять нейтралитет», — объяснил руководитель невозможность полной отмены санкций. Тем не менее его слова можно признать обнадеживающими на фоне очень плохой ситуации с допуском наших спортсменов в зимних видах спорта за год до Игр-2026 в Милане. Вполне вероятно, что импульсивный руководитель решил разыграть «русскую карту» на предстоящих выборах в МОК. Хотя этот кандидат изначально считался аутсайдером, и навряд ли его сейчас могут спасти даже такие яркие заявления.

Кроме того, за предложениями Элиаша пока ничего не стоит. Этот руководитель в целом славится своими экстравагантными проектами (вроде проведения больших лыжных стартов в Саудовской Аравии), и даже в мире лыж отношение к нему неоднозначное. В основном глава FIS занимается проблемами горных лыж, где ослабление санкций для России не столь резонансно, как в «равнинных» лыжных гонках. Ну а в последних инициативу могут легко свести на нет правительства западных стран, которые проводят 80 процентов больших стартов. Для саботажа достаточно отказать нашим спортсменам в визах.

Александр Большунов. Фото Getty Images

Дешевый пиар

Нет ни малейшего шанса, что нашим лыжникам позволят выступить на ближайшем чемпионате мира — этот турнир запланирован в Тронхейме (Норвегия) с 26 февраля по 9 марта. Во-первых, власти этого города давно говорили, что россиянам там не рады. Во-вторых, никакого решения о допуске в FIS пока нет, а если оно и появится, то процесс получения нейтрального статуса — долгий и финансово затратный (до 5000 евро за рассмотрение одного заявления, как показывает опыт других видов спорта).

Ну и в третьих — до конца не ясна позиция Федерации лыжных гонок России. Ранее ее глава Елена Вяльбе неоднократно говорила о неприемлемости выступления без флага. Правда, мнение министра спорта и руководителя ОКР Михаила Дегтярева по данной проблеме кардинально отличается. Но готовы ли Вяльбе и ее подопечные аннулировать свои предыдущие резкие заявления? Не исключено, что кто-то из них пойдет на принцип. Да и среди западных лыжников резкая смена российского вектора наверняка вызовет недоумение.

В зимних олимпийских видах спорта допуск в нейтральном статусе пока есть только в ски-альпинизме. Да еще в конькобежных видах (беговые коньки, шорт-трек и фигурное катание) нам обещаны квоты на осенний олимпийский отбор. В остальных дисциплинах пока тишина, и многие западные звезды (в том числе лыжники) многократно выступали против возвращения россиян даже без флага до завершения СВО.

Идеи Элиаша могут оказаться декоративными в том числе и потому, что многие наши «зимники» (например, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов) являются сотрудниками Росгвардии или армейцами, что не позволит им пройти сквозь сито комиссии по допуску. В этой ситуации через «железный занавес» просочаться единицы, которые не окажут существенного влияния на ход соревнований, как это было в Париже-2024. Конечно, выбирать не приходится, и лучше такой допуск, чем никакого. Но пока что заявление главы FIS больше выглядит как дешевый пиар, чем реальное решение проблем с изоляцией нашего спорта.