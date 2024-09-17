Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 12:15

«Русский вопрос» станет ключевым на выборах президента МОК. Битва сменщиков Томаса Баха

Стали известны семь кандидатов на пост президента МОК
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хуан Антонио Самаранч-младший (слева), Себастьян Коу (в центре) и Кирсти Ковентри.
Фото Кредит: XinHua; Keystone Press Agency/Global Look Press
В нашей стране опасаются избрания русофоба Себастьяна Коу, а на Западе считают его фаворитом.

В России бурно отреагировали на публикацию списка из семи претендентов на место главы МОК. Действующий лидер олимпийского движения Томас Бах в 2025 году уходит в отставку, и от того, кто займет его кресло, во многом зависит процесс восстановления нашей страны в мировом спорте. Судя по высказываниям политиков и представителей отечественного спортивного сообщества, лидером антипатий является британец Себастьян Коу, который более восьми лет проводит жесткую антироссийскую политику в World Athletics. При этом много добрых слов сказано об испанце Хуане Антонио Самаранче-младшем, но это в основном связано с памятью о его отце — покойном главе МОК Хуане Антонио Самаранче-старшем. В реальности все намного сложнее, и некоторые моменты, которые кажутся нам очевидными, на самом деле могут развиваться по неожиданному сценарию.

У незападной коалиции нет вождя

Выборы нового олимпийского босса состоятся на 143-й сессии МОК, которая пройдет с 18 по 21 марта 2025 года в Греции. Голосовать будут 111 членов международного комитета, среди которых всего один представитель нашей страны — глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Любая предвыборная агитация на сей раз запрещена. Все кандидаты получат возможность выступить перед избирателями в январе 2025 года во время конференции в Лозанне, и на этом все. Так что преимущество изначально будут иметь те претенденты, чьи позиции сильны на данный момент. Изменить расклады в дальнейшем можно только за счет кулуарных переговоров, и далеко не факт, что такой метод не вызовет вопросов у комиссии по этике. Напомню список кандидатов:

  • Себастьян Коу (Великобритания, президент World Athletics),
  • Моринари Ватанабэ (Япония, президент Международной федерации гимнастики),
  • Фейсал ибн Хусейн (Иордания, президент НОК),
  • Кирсти Ковентри (Зимбабве, член исполкома МОК, бывшая глава комиссии спортсменов),
  • Йохан Элиаш (Швеция, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда),
  • Давид Лапартьян (Франция, президент Международного союза велосипедистов),
  • Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания, первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья).
Томас Бах. На должность президента МОК утверждены семь кандидатов. Кто заменит Томаса Баха?

Самый слабый кандидат изначально — принц Фейсал ибн Хусейн, человек, не имеющий широкой известности и большого международного управленческого опыта (наиболее яркая строчка в его резюме — успешная работа во главе комиссии МОК по гендерному равенству). Для России и арабского мира победа младшего брата короля Иордании и отца шестерых детей, наверное, была бы неплохим вариантом, но подобное крайне маловероятно. Кстати, серьезным нюансом может стать тот факт, что поддержка нашей страной любого из кандидатов моментально напряжет западное лобби. В него входит менее половины членов МОК, но оно очень активно и имеет серьезный политический вес, в том числе через спонсоров, представляющих богатые западные корпорации.

В прошлые годы в МОК мы тоже обладали определенными возможностями и возглавляли «восточный блок» (не менее 20 голосов). Действуя в связке с африканскими и азиатскими представителями, данное формирование составляло грозную силу (например, в 2001 году помогло избраться Жаку Рогге, завалив западного кандидата Дика Паунда). Однако после ухода на пенсию россиянина Виталия Смирнова и ареста (а затем смерти) сенегальца Ламина Диака эта бригада окончательно развалилась. Представителей Африки и Азии в МОК по-прежнему немало, но в отсутствие лидера они ведут себя вяло. Возможно, роль харизматичного «вождя» незападной коалиции в ближайшее время возьмет на себя Моринари Ватанабэ или Кирсти Ковентри.

Кирсти Ковентри.
Фото Global Look Press

Революционеры и ретрограды

Ковентри — единственная женщина в списке претендентов на президентский пост. Ожидалось, что о своих руководящих амбициях также заявит Николь Ховерц из Арубы или Наваль Эль Мутавакель из Марокко, но в итоге заявление подала только пловчиха из Зимбабве. До сих пор во главе МОК никогда не стояла женщина, а тем более — представительница Африки. И если бы в олимпийском движении преобладали сторонники перемен, то выбрать бы следовало именно Кристи (кстати, она самая молодая из кандидатов, ей всего 41 год). Другой вопрос, что большинству членов МОК комфортно и в нынешнем состоянии и они не считают нынешний кризис олимпийского движения поводом для глобальной перестройки работы.

Также представителями «новой волны» можно считать французского политика Давида Лапартьяна и шведского миллионера Йохана Элиаша. Оба фонтанируют идеями и готовы на смелые эксперименты. Другой вопрос, что они сравнительно недавно в МОК и не успели обрасти обширными связями. Даже поддержка Лапартьяна со стороны Томаса Баха не слишком поможет главе Международного союза велосипедистов. В последние годы Бах натворил таких дел, что нажил огромное количество врагов и на Западе, и в России. Немецкий фехтовальщик все еще держит в руках рычаги управления исполкомом, но навряд сможет сильно давить на сессию МОК. Скорее всего, и Лапартьян, и Элиаш в итоге снимутся с выборов в пользу другого, более сильного кандидата.

Себастьян Коу. Русофоба из Британии не пускают к власти в МОК. Но все еще может поменяться

На другом флаге по отношению к реформаторам — Хуан Антонио Самаранч-младший, который тепло отзывается о наследии Томаса Баха и при этом, кажется, лоялен к России. Однако считать его самым «пророссийским» кандидатом тоже неправильно. В отличие о своего отца, вице-президент Международной федерации современного пятиборья не столь харизматичен и сильно зависит от западного общественного мнения. В «русском вопросе» Лапартьян и Ватанабэ действовали более смело, чем испанец. В шоссейном велоспорте, напомню, вообще не вводился тотальный запрет на допуск россиян на международные старты, а в гимнастических видах условия допуска (в отличие от пятиборья) оказались довольно мягкими.

Томас Бах (слева) и Себастьян Коу.
Фото Global Look Press

Олимпийское движение — основа ДНК?

Наиболее остро «русский вопрос», безусловно, стоит в отношении Себастьяна Коу. Это вообще самый яркий из кандидатов, что дает многим основания считать его фаворитом предстоящих выборов. Правда, популярность в западных СМИ и поддержка среди членов МОК — не одно и тоже. И здесь британского лорда могут ждать большие сюрпризы. «Олимпийское движение — основа моей ДНК, — пафосно описал Коу в соцсетях свой новый кандидатский статус. — Мне посчастливилось стать двукратным олимпийским чемпионом, я возглавлял оргкомитет Лондона-2012, а затем — международную федерацию в неспокойные времена, сохранив позицию легкой атлетики как краеугольного камня Олимпиады».

Несмотря на эти достижения, у Себастьяна есть серьезные оппозиция. В первую очередь из-за его инициативы по выплате призовых олимпийским чемпионам в легкой атлетике. Многие считают подобный шаг разрушением олимпийских ценностей. Кроме того, перенос на спорт политических резонов в виде санкций в отношении россиян тоже напрягает тех, кто хотел бы завершения неспортивных разборок в спортивном мире. Наличие у Коу конфликта интересов в мире спортивного маркетинга (он долгое время занимал должность исполнительного директора крупной консалтинговой компании CSM) — тоже повод для подозрений. Как и тот факт, что он представляет Великобританию — одну из ведущих олимпийских держав, что в будущем может стать поводом для обвинений в отстаивании национальных интересов.

Томас Бах. Бах уходит из МОК со слезами. Для России он был и не друг, и не враг, а так...

«Общение с Коу проходило намного труднее, чем с руководством МОК и Международного паралимпийского комитета, — рассказывал о британце в интервью РИА новости бывший министр спорта России Павел Колобков. — По сути, он устранился от диалога и в определенный момент вообще перестал выходить на контакт. Мой опыт подсказывает, что с его приходом ситуация в МОК по отношению к нам лучше не станет. Я вообще думаю, что в случае его избрания в Международном олимпийском комитете начнутся какие-то сложные движения. Он достаточно одиозная фигура. Но пока он самый реальный кандидат».

С другой стороны — демонизировать британца тоже, наверное, неправильно. Элиаш, например, тоже до сих пор не вернул россиян на международную арену в лыжных видах спорта. Ковентри во главе комиссии спортсменов МОК требовала полного запрета на выступление россиян на Олимпиаде еще до начала СВО. Ватанабэ спровоцировал скандал с Диной Авериной на Играх-2020. В общем, «друзей» у нас среди кандидатов хватает и, если мы хотим полноценного возвращения, переговоры в любом случае будут сложными. Так что логично не гадать на кофейной гуще, а сосредоточиться на тех вопросах, которые сделают наше возвращение на международную арену максимально простым и безболезненным, независимо от того, кто будет принимать это решение в высоких кабинетах МОК.

Себастьян Коу
Томас Бах
Читайте также
Сербский дзюдоист дисквалифицирован за то, что перекрестился на Олимпиаде
Бывшая жена обвинила Грицюка в намеренном снижении зарплаты в СКА
ФНС начала рассылать уведомления о выплате налога на вклады за 2023 год
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
ВС РФ поразили обеспечивающие предприятия ВПК Украины объекты энергетики
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Популярное видео
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Немировски может лишиться поста, СКА выиграл натужно
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Третье подряд поражение «Металлурга»
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости