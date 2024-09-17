«Русский вопрос» станет ключевым на выборах президента МОК. Битва сменщиков Томаса Баха

В нашей стране опасаются избрания русофоба Себастьяна Коу, а на Западе считают его фаворитом.

В России бурно отреагировали на публикацию списка из семи претендентов на место главы МОК. Действующий лидер олимпийского движения Томас Бах в 2025 году уходит в отставку, и от того, кто займет его кресло, во многом зависит процесс восстановления нашей страны в мировом спорте. Судя по высказываниям политиков и представителей отечественного спортивного сообщества, лидером антипатий является британец Себастьян Коу, который более восьми лет проводит жесткую антироссийскую политику в World Athletics. При этом много добрых слов сказано об испанце Хуане Антонио Самаранче-младшем, но это в основном связано с памятью о его отце — покойном главе МОК Хуане Антонио Самаранче-старшем. В реальности все намного сложнее, и некоторые моменты, которые кажутся нам очевидными, на самом деле могут развиваться по неожиданному сценарию.

У незападной коалиции нет вождя

Выборы нового олимпийского босса состоятся на 143-й сессии МОК, которая пройдет с 18 по 21 марта 2025 года в Греции. Голосовать будут 111 членов международного комитета, среди которых всего один представитель нашей страны — глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Любая предвыборная агитация на сей раз запрещена. Все кандидаты получат возможность выступить перед избирателями в январе 2025 года во время конференции в Лозанне, и на этом все. Так что преимущество изначально будут иметь те претенденты, чьи позиции сильны на данный момент. Изменить расклады в дальнейшем можно только за счет кулуарных переговоров, и далеко не факт, что такой метод не вызовет вопросов у комиссии по этике. Напомню список кандидатов:

Себастьян Коу (Великобритания, президент World Athletics),

Моринари Ватанабэ (Япония, президент Международной федерации гимнастики),

Фейсал ибн Хусейн (Иордания, президент НОК),

Кирсти Ковентри (Зимбабве, член исполкома МОК, бывшая глава комиссии спортсменов),

Йохан Элиаш (Швеция, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда),

Давид Лапартьян (Франция, президент Международного союза велосипедистов),

Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания, первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья).

Самый слабый кандидат изначально — принц Фейсал ибн Хусейн, человек, не имеющий широкой известности и большого международного управленческого опыта (наиболее яркая строчка в его резюме — успешная работа во главе комиссии МОК по гендерному равенству). Для России и арабского мира победа младшего брата короля Иордании и отца шестерых детей, наверное, была бы неплохим вариантом, но подобное крайне маловероятно. Кстати, серьезным нюансом может стать тот факт, что поддержка нашей страной любого из кандидатов моментально напряжет западное лобби. В него входит менее половины членов МОК, но оно очень активно и имеет серьезный политический вес, в том числе через спонсоров, представляющих богатые западные корпорации.

В прошлые годы в МОК мы тоже обладали определенными возможностями и возглавляли «восточный блок» (не менее 20 голосов). Действуя в связке с африканскими и азиатскими представителями, данное формирование составляло грозную силу (например, в 2001 году помогло избраться Жаку Рогге, завалив западного кандидата Дика Паунда). Однако после ухода на пенсию россиянина Виталия Смирнова и ареста (а затем смерти) сенегальца Ламина Диака эта бригада окончательно развалилась. Представителей Африки и Азии в МОК по-прежнему немало, но в отсутствие лидера они ведут себя вяло. Возможно, роль харизматичного «вождя» незападной коалиции в ближайшее время возьмет на себя Моринари Ватанабэ или Кирсти Ковентри.

Кирсти Ковентри. Фото Global Look Press

Революционеры и ретрограды

Ковентри — единственная женщина в списке претендентов на президентский пост. Ожидалось, что о своих руководящих амбициях также заявит Николь Ховерц из Арубы или Наваль Эль Мутавакель из Марокко, но в итоге заявление подала только пловчиха из Зимбабве. До сих пор во главе МОК никогда не стояла женщина, а тем более — представительница Африки. И если бы в олимпийском движении преобладали сторонники перемен, то выбрать бы следовало именно Кристи (кстати, она самая молодая из кандидатов, ей всего 41 год). Другой вопрос, что большинству членов МОК комфортно и в нынешнем состоянии и они не считают нынешний кризис олимпийского движения поводом для глобальной перестройки работы.

Также представителями «новой волны» можно считать французского политика Давида Лапартьяна и шведского миллионера Йохана Элиаша. Оба фонтанируют идеями и готовы на смелые эксперименты. Другой вопрос, что они сравнительно недавно в МОК и не успели обрасти обширными связями. Даже поддержка Лапартьяна со стороны Томаса Баха не слишком поможет главе Международного союза велосипедистов. В последние годы Бах натворил таких дел, что нажил огромное количество врагов и на Западе, и в России. Немецкий фехтовальщик все еще держит в руках рычаги управления исполкомом, но навряд сможет сильно давить на сессию МОК. Скорее всего, и Лапартьян, и Элиаш в итоге снимутся с выборов в пользу другого, более сильного кандидата.

На другом флаге по отношению к реформаторам — Хуан Антонио Самаранч-младший, который тепло отзывается о наследии Томаса Баха и при этом, кажется, лоялен к России. Однако считать его самым «пророссийским» кандидатом тоже неправильно. В отличие о своего отца, вице-президент Международной федерации современного пятиборья не столь харизматичен и сильно зависит от западного общественного мнения. В «русском вопросе» Лапартьян и Ватанабэ действовали более смело, чем испанец. В шоссейном велоспорте, напомню, вообще не вводился тотальный запрет на допуск россиян на международные старты, а в гимнастических видах условия допуска (в отличие от пятиборья) оказались довольно мягкими.

Томас Бах (слева) и Себастьян Коу. Фото Global Look Press

Олимпийское движение — основа ДНК?

Наиболее остро «русский вопрос», безусловно, стоит в отношении Себастьяна Коу. Это вообще самый яркий из кандидатов, что дает многим основания считать его фаворитом предстоящих выборов. Правда, популярность в западных СМИ и поддержка среди членов МОК — не одно и тоже. И здесь британского лорда могут ждать большие сюрпризы. «Олимпийское движение — основа моей ДНК, — пафосно описал Коу в соцсетях свой новый кандидатский статус. — Мне посчастливилось стать двукратным олимпийским чемпионом, я возглавлял оргкомитет Лондона-2012, а затем — международную федерацию в неспокойные времена, сохранив позицию легкой атлетики как краеугольного камня Олимпиады».

Несмотря на эти достижения, у Себастьяна есть серьезные оппозиция. В первую очередь из-за его инициативы по выплате призовых олимпийским чемпионам в легкой атлетике. Многие считают подобный шаг разрушением олимпийских ценностей. Кроме того, перенос на спорт политических резонов в виде санкций в отношении россиян тоже напрягает тех, кто хотел бы завершения неспортивных разборок в спортивном мире. Наличие у Коу конфликта интересов в мире спортивного маркетинга (он долгое время занимал должность исполнительного директора крупной консалтинговой компании CSM) — тоже повод для подозрений. Как и тот факт, что он представляет Великобританию — одну из ведущих олимпийских держав, что в будущем может стать поводом для обвинений в отстаивании национальных интересов.

«Общение с Коу проходило намного труднее, чем с руководством МОК и Международного паралимпийского комитета, — рассказывал о британце в интервью РИА новости бывший министр спорта России Павел Колобков. — По сути, он устранился от диалога и в определенный момент вообще перестал выходить на контакт. Мой опыт подсказывает, что с его приходом ситуация в МОК по отношению к нам лучше не станет. Я вообще думаю, что в случае его избрания в Международном олимпийском комитете начнутся какие-то сложные движения. Он достаточно одиозная фигура. Но пока он самый реальный кандидат».

С другой стороны — демонизировать британца тоже, наверное, неправильно. Элиаш, например, тоже до сих пор не вернул россиян на международную арену в лыжных видах спорта. Ковентри во главе комиссии спортсменов МОК требовала полного запрета на выступление россиян на Олимпиаде еще до начала СВО. Ватанабэ спровоцировал скандал с Диной Авериной на Играх-2020. В общем, «друзей» у нас среди кандидатов хватает и, если мы хотим полноценного возвращения, переговоры в любом случае будут сложными. Так что логично не гадать на кофейной гуще, а сосредоточиться на тех вопросах, которые сделают наше возвращение на международную арену максимально простым и безболезненным, независимо от того, кто будет принимать это решение в высоких кабинетах МОК.