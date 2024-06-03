Честное олимпийское. ОКР смотрит в будущее

В Москве состоялся Международный форум юных олимпийцев.

Международный форум юных олимпийцев пройдет в этом году уже в 6-й раз. Идея главы ОКР Станислава Позднякова создать уникальную познавательно-образовательную площадку для спортивной молодежи не просто прижилась — география мероприятия с каждым годом становится все шире, как и тематическое наполнение программы. В этом году МФЮО впервые пройдет в Якутске, а в Москве состоялась открывающая сессия, приуроченная к Международному дню защиты детей.

До начала церемонии оставалось еще с десяток минут, а во вместительном зале лектория общества «Знание» в 57-м павильоне ВДНХ закончились места. В то время как одни молодые ребята спортивного вида в униформе продолжали прибывать, другие оперативно добавили еще несколько рядов стульев, а также открыли боковую трибуну. Первое мероприятие Форума определенно вызвало интерес.

— Не изменяя традиции, мы уже шестой год подряд собираемся с вами в Международный день защиты детей, — обратился к ребятам с большого экрана глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. — Вы — представители нового поколения спортсменов, которому предстоит защищать честь страны на крупнейших соревнованиях. Вы — будущее российского спорта и наш олимпийский резерв, формированию которого ОКР уделяет огромное внимание. Достойное воспитание истинных патриотов и обеспечение всех необходимых условий для вашей полноценной реализации в спорте — приоритетные направления совместной работы государственных структур и общественных организаций спортивной отрасли.

Фото Наталья Пахаленко, ОКР

Ближе к целевой аудитории

Как рассказал собравшимся Поздняков, в нынешнем году Международный форум юных олимпийцев впервые пройдет в новом формате. Его главные мероприятия будут организованы в Якутске одновременно с VIII Международными спортивными играми «Дети Азии» и интегрированы с образовательным проектом «Путь к Олимпу». Почему, чуть позже пояснил генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин:

— Наша основная целевая аудитория — юные спортсмены, те, кого мы определяем как олимпийский резерв, — сказал Плитухин. — Спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет со всей России — это костяк, из которого вырастет новая элита нашего спорта. Мы сделаем все, чтобы эти ребята смогли выступать в будущем на самом высоком международном уровне и показывать результаты. Напомню, что ОКР является соучредителем Игр «Дети Азии» вместе с властями Якутии и Олимпийским советом Азии. Да, несмотря на не всегда адекватную риторику из Лозанны, наши азиатские друзья продолжают поддерживать эту благородную инициативу в деле развития детского спорта.

Первый в истории Международный форум юных олимпийцев прошел в 2018 году, и с тех пор это мероприятие стало одним из флагманских для ОКР. В работе форума за предыдущие пять лет принимали участие представители более чем 30 стран мира.

— Мы ставим перед собой цель, чтобы любой спортсмен, прошедший через первенства страны и такие комплексные спортивные мероприятия, как Игры «Дети Азии», чувствовал себя уверенно и знал, в какую сторону двигаться, — отметил Плитухин. — Дорогу осилит идущий, но он не будет тратить силы зря, если знает, куда идти! Наша с вами задача — выработать правильные ориентиры и предоставить возможности.

Кстати, основной темой самого первого из форумов была антидопинговая работа и стремление к чистому спорту начиная с детско-юношеского уровня. И до сих пор это направление остается в повестке мероприятия одним из главных. Так, в ходе открывающей сессии представители РУСАДА провели увлекательный интерактивный конкурс на знание антидопинговых правил. И отметили, что за последние годы осведомленность юных спортсменов в этих вопросах заметно возросла.

— Усилиями ОКР, Минспорта РФ и РУСАДА количество нарушений антидопинговых правил в текущем году сократилось на 70% при тех же объемах тестирования, — подчеркнула гендиректор РУСАДА Вероника Логинова. — Это результаты нашей большой работы по реализации образовательных программ, которые мы проводим в качестве профилактики. Наша цель — помочь спортсменам быть здоровыми и быть уверенными, что соревнования проходят на высшем уровне и без запрещенных субстанций.

Фото Наталья Пахаленко, ОКР

Путь к пьедесталу

Итак, главная часть VI Международного форума юных олимпийцев пройдет в нынешнем году в рамках традиционных Игр «Дети Азии». Но это вовсе не значит, что открывающая сессия, на которую собрались несколько сотен ребят из московских спортивных школ олимпийского резерва, стала чистой формальностью. Напротив, они увидели полноценный форум в миниатюре — все основные события в сжатом формате.

— Кто из вас видел на выставке «Россия» «Аллею славы», где размещены медали олимпийских чемпионов? — спросила у ребят перед началом мероприятия генеральный директор общества «Знание» Ирина Карих. — Желаю вам, чтобы через несколько лет и вы смогли оказаться на такой же «Аллее славы»! Хочу поблагодарить наших партнеров за то, что такие интересные и нужные проекты претворяются в жизнь и позволяют нам собираться вместе!

Вслед за этим состоялась панельная дискуссия, в ходе которой Родион Плитухин, а также замминистра спорта РФ Алексей Морозов и первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза Роман Ольховский рассказали о работе в детско-юношеском и молодежном спорте.

— В линейке Минспорта и ОКР — множество соревнований для всех возрастов, — отметил Морозов. — Все они проводятся, чтобы заметить и сопроводить каждую юную звездочку, вырастить из нее настоящего чемпиона. А главная задача — познакомить ребят друг с другом, регионами нашей страны и разнообразной культурой, поддержать на протяжении длиной спортивной карьеры.

Затем руководители российского спорта уступили сцену представителям РУСАДА. А чуть позже юные спортсмены смогли пообщаться с двумя олимпийскими чемпионками — Анастасией Максимовой и Викторией Листуновой. Те рассказали о своем пути в спорте, кумирах, поделились секретами мотивации на соревнованиях. А еще долго отвечали на вопросы из зала.

— Для спортсменов этот форум как глоток свежего воздуха, — считает Максимова, входящая в комиссию спортсменов ОКР. — Ведь в наши тренировочные будни мы порой устаем и, бывает, разочаровываемся, а такие мероприятия дают эмоциональный всплеск. Мы знакомимся с новыми людьми и коллегами, а каждый олимпийский чемпион может вдохновить юного спортсмена на достижения.

Виктория Листунова пожалела, что ей самой несколько лет назад не довелось поучаствовать в форуме юных олимпийцев, и выразила надежду, что сидящим в зале ребятам удастся повторить ее путь и оказаться на олимпийском пьедестале. Возможно, для кого-то эта дорога начнется уже совсем скоро — с участия в Играх «Дети Азии», стартующих 27 июня.

— Вот уже больше 10 лет наши соревнования способствуют тому, чтобы спорт входил в жизнь детей, пробуждая в них мотивацию становиться чемпионами и вести здоровый образ жизни, — сказал глава международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов. — Наш девиз: «Дети Азии» — это начало побед!" Через Игры за время их существования прошло немало будущих победителей и призеров крупных турниров по самым разным видам спорта. Скоро Якутск вновь станет спортивной столицей континента, к нам приедут более трех тысяч юных спортсменов.

А чтобы еще больше погрузить гостей в атмосферу предстоящих Игр, гостям открывающей сессии продемонстрировали униформу как участников соревнований, так и судей с волонтерами. А напоследок показали и красивые медали, которые будут вручать победителям и призерам. Так что в Якутии спортивная часть соревнований будет гармонично сочетаться с образовательной. И VI Международный форум юных олимпийцев должен пройти не менее успешно, чем в предыдущие годы.