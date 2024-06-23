Станислав Поздняков: «Олимпийскую мечту, как и память о больших победах, отобрать невозможно»

23 июня в Южно-Сахалинске прошел XXXV Всероссийский олимпийский день.

Всероссийский олимпийский день уже давно стал традиционным событием под эгидой Олимпийского комитета России, и кажется, что удивить гостей и спортсменов чем-то очень трудно. Но год за годом на крупнейшем празднике массового спорта появляются новые интересные площадки. В этот раз, наряду с привычными футболом, баскетболом или гимнастикой, можно было увидеть различные виды единоборств — от каратэ и тхэквондо до самбо, попробовать свои силы в гольфе и даже скатиться летом на санях.

В этом году ключевые мероприятия праздника, организованного ОКР при поддержке генеральных партнеров — авиакомпании «Аэрофлот» и бренда ZASPORT, посвящены Олимпийской команде России-2024, нашим действующим спортсменам, которые лишены возможности принимать участие в международных соревнованиях. Олимпийский комитет России продолжает выплачивать им компенсации, которые частично покрывают выпавшие из-за вынужденного простоя доходы, и регулярно вовлекает в различные активности с акцентом на передачу опыта юным поколениям будущих олимпийцев. Формирование сильного спортивного резерва — заявленная приоритетная цель главной олимпийской организации России.

Старт Всероссийскому олимпийскому дню на Сахалине дал президент ОКР Станислав Поздняков. «Сегодня этот праздник проходит в самой восточной части нашей великой и необъятной страны, — сказал глава ОКР. — Для меня большая честь находиться на этой сцене рядом с нашими прославленными олимпийцами! Из-за несправедливых и нелегитимных санкций российские спортсмены сегодня лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Но, ребята, вы должны знать, что именно вы — наша Олимпийская команда России-2024!

Барон де Кубертен, основатель олимпийского движения, мечтал посредством спорта сделать этот несовершенный мир лучше. И каждый, кто сегодня принимает участие в нашем празднике, вносит свой вклад в это большое дело. Уверен, что именно с вашей помощью и с помощью наших олимпийцев мы добьемся всех поставленных целей".

Официальная программа Всероссийского олимпийского дня в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина продолжалась весь воскресный день, а накануне спортсмены и официальные лица ОКР возложили цветы к Вечному огню Мемориала в честь воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов на Аллее Героев Советского Союза, а также посетили музейно-мемориальный комплекс «Победа». По традиции в празднике принимали участие победители и призеры Игр и чемпионатов мира. В этом году в числе звезд — трехкратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Алла Шишкина и Светлана Колесниченко, олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова, серебряные призеры Игр по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов.

Фото ОКР

— Я впервые на Сахалине, — рассказал Репилов. — Это для меня уникальная поездка — остров производит неизгладимое впечатление. Олимпийский день — праздник спорта, где обычные люди могут попробовать самые разные дисциплины, увидеть вживую, а не по телевизору, спортсменов. И это очень важно. Да и нам самим было интересно. Мы, спортсмены, хоть и общаемся хорошо между собой, не всегда имеем время и возможность попробовать смежные виды спорта, а тут поиграли в керлинг, пусть и летний, посмотрели, как выглядит со стороны стрельба из лука. Почему со стороны? А была очень большая очередь, дождаться не получилось. Что еще раз говорит о том, что задумка с проведением Олимпийского дня неплохая. И ведь еще можно столько всего добавить, придумать разные интересные штуки!

Олимпийский комитет России старается поддерживать преемственность поколений в спорте и мотивировать детей и их родителей выбирать в качестве будущей профессии именно такой путь. В условиях отсутствия международных соревнований сделать это сложно. Хотя когда смотришь на десятки девчонок, с замиранием сердца ловящих каждое движение чемпионки Токио-2020 Владиславы Уразовой, кажется, что спорт — это все же не только и не столько медали, сколько призвание, вдохновение и особая атмосфера. Именно за этим сюда приезжают те, кто давно закончил спортивную карьеру, нашел себя в новых проектах и едва выкраивает время в плотном графике.

— Я знала, что, помимо классной программы, которую готовит ОКР, у меня будет возможность встретиться с другими спортсменами. Здесь много моих друзей, со многими мы поддерживаем связь в соцсетях, но живое общение ничто не заменит, отметила трехкратная олимпийская чемпионка, колумнист «СЭ» и автор собственного YouTube-канала Алла Шишкина. — Мы ходили в ресторан с девчонками-гандболистками и Настей Назаренко (олимпийская чемпионка Лондона-2012 по художественной гимнастике в групповом многоборье. - Прим. «СЭ»), у нас было море воспоминаний о разных Играх, об олимпийской деревне, о том, как мы знакомились и друг друга поддерживали.

Именно этих атмосферных воспоминаний оказались лишены действующие спортсмены — причем и те, кто окажутся в Париже под нейтральным флагом, и те, кто Олимпиаду вынужден пропустить из-за санкций. Потому что неповторимая атмосфера рождается именно благодаря ощущению себя частью большой команды.

— Все еще вернется, — сохраняет оптимизм Станислав Поздняков, в послужном списке которого четыре Олимпиады. — Да, для молодых спортсменов — это трагедия, потому что прямо сейчас они лишены этого. Но ни у меня, ни у тех спортсменов, кто закончил карьеру, нельзя отобрать воспоминания о больших победах. Так же, как и олимпийскую мечту не отнять у ребят, кто сегодня пришел на Олимпийский день и только еще грезит большим спортом. В истории нашей страны были периоды без Олимпийских игр, все циклично. Когда-то для тех, кто сегодня манипулирует спортивными политиками, станет вновь очевидно, что это огромная ошибка. А мы обязательно вернемся и станем сильнее.