Стало известно расписание Олимпиады-2024 в Париже
Организационный комитет летней Олимпиады-2024 представил даты и время начала соревнований, сообщает ТАСС.
Первые медали на Играх будут разыграны 27 июля. В этот день пройдут соревнования по дзюдо, фехтованию, велоспорту, скейтбордингу, плаванию, прыжкам в воду, регби и стрельбе.
В заключительный день Олимпиады, 11 августа будут разыграны комплекты медалей в борьбе, легкой атлетике (марафон), тяжелой атлетике, баскетболе, водном поло, велотреке, пятиборье и гандболе.
Официальная продажа билетов на Игры стартует в декабре 2022 года, планируется продать около 10 миллионов билетов.
Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Источник: https://tass.ru/sport/15306941
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