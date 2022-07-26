Стало известно расписание Олимпиады-2024 в Париже

Организационный комитет летней Олимпиады-2024 представил даты и время начала соревнований, сообщает ТАСС.

Первые медали на Играх будут разыграны 27 июля. В этот день пройдут соревнования по дзюдо, фехтованию, велоспорту, скейтбордингу, плаванию, прыжкам в воду, регби и стрельбе.

В заключительный день Олимпиады, 11 августа будут разыграны комплекты медалей в борьбе, легкой атлетике (марафон), тяжелой атлетике, баскетболе, водном поло, велотреке, пятиборье и гандболе.

Официальная продажа билетов на Игры стартует в декабре 2022 года, планируется продать около 10 миллионов билетов.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.