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Губерниев назвал странным предложение Украины провести Олимпиаду

13:55

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента Украины о том, что страна готова стать хозяйкой Олимпийских игр.

«Довольно странное предложение. В 2036 Зеленский не будет президентом своей страны, а Бах не будет главой МОКа. Украина — спортивная страна, могут попробовать провести такое большое мероприятие. Мне от этого ни горячо ни холодно», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Владимир Зеленский заявил о намерении Украины принять Олимпиаду: президент уже провел встречу с главой МОК Бахом

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