Тарасова — о цели сборной России попасть в тройку лучших на ОИ-2028: «А чего об этом рассуждать? Медали надо завоевывать!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о цели сборной России попасть в тройку лучших в медальном зачете на Олимпиаде-2028.

«А зачем об этом рассуждать? Медали надо завоевывать. Тем более что до 2028 года еще шесть лет впереди!» — сказала Тарасова «СЭ».

В среду, 7 декабря, исполком ОКР утвердил стратегию развития организации, среди положений которой попадание в тройку лучших медального зачета на летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе (США).