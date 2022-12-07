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Олимпиада

Сегодня, 15:30

Тарасова — о цели сборной России попасть в тройку лучших на ОИ-2028: «А чего об этом рассуждать? Медали надо завоевывать!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о цели сборной России попасть в тройку лучших в медальном зачете на Олимпиаде-2028.

«А зачем об этом рассуждать? Медали надо завоевывать. Тем более что до 2028 года еще шесть лет впереди!» — сказала Тарасова «СЭ».

В среду, 7 декабря, исполком ОКР утвердил стратегию развития организации, среди положений которой попадание в тройку лучших медального зачета на летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе (США).

Олимпиада
Татьяна Тарасова
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