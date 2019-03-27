СМИ: брейк-данс включен в программу Олимпиады-2024

МОК включил в программу Олимпийских игр брейк-данс. Впервые этот вид спорта появится на соревнованиях в Париже в 2024 году, сообщает Around the Rings. Также на Олимпиаде во Франции будут проведены турниры по скалолазанию, скейтбордингу и серфингу.

Соревнования по брейк-дансу проводились на юношеских Олимпийских играх 2018 года. Первым чемпионом стал российский спортсмен Сергей Чернышев.

Ранее МОК принял решение впервые провести на Олимпиаде-2020 в Токио соревнования по бейсболу, карате, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу.