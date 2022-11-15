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15 ноября, 16:30

Резцова — о заявлении главы МОК: «Баха уберут и наши будут участвовать»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова главы МОК Томаса Баха, заявившего о том, что в Олимпийских играх должны принимать участие и конфликтующие страны.

«Мне кажется, что Баха надо убрать и поставить здравомыслящего человека. Он сам не знает, что делает с мировым спортом. Если главу МОК уберут, все поменяется. Пока Бах в комитете, люди ничего не принимают и не решают. Так в ближайшее время ничего не изменится. Когда его заменят и поставят здравомыслящего человека, все будет по-другому. Многие не согласны с ним. Бояться его действий. Надо поставить нормального человека, который будет продвигать, а не глушить спорт. Надеюсь, что Россия не пропустит Олимпиаду. Баха уберут и наши будут участвовать», — сказала Резцова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. В сентябре Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию «защитной мерой», направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.

Олимпиада
Анфиса Резцова
Томас Бах
МОК
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