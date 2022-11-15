Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главы МОК Томаса Баха, заявившего о том, что в олимпийских играх должны принимать участие и конфликтующие страны.

«К словам Баха о недопустимости политизации спорта пока стоит относится не более чем просто к словам. Очень хочется надеяться, что это не банальные витринные выражения, направленные на участников G20. Говорить о серьезности его заявлений можно лишь в том случае, если последуют конкретные действия. Например, МОК откажется от своих рекомендаций по отстранению от международных соревнований российских и белорусских атлетов.

Здесь стоит сказать, что некоторые международные федерации уже допустили наших спортсменов. Речь идет об ассоциации бокса и федерации самбо, а также профессиональных ассоциациях теннисистов. Можно предположить, что речь Баха — это попытка снять с себя ответственность и переложить ее на лидеров влиятельных государств. И как только у функционеров МОК пришло осознание, что мировой спорт зашел безнадежно глубоко в тупик и потерял функцию объединять страны, Бах теперь вынужден кардинально менять свою публичную позицию. Можно быть уверенным, что олимпийский спорт вернется к своим основополагающим ценностям, если слова руководства МОК не будут расходится с делом", — сказал Пирог «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. В сентябре Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию «защитной мерой», направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.