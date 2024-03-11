Песков ответил Захаровой на слова о развале олимпийского движения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «СЭ» оценил слова официального представителя МИД Марии Захаровой о развале олимпийского движения в мире.

«В спорте ничего хорошего не происходит. Наверное, не соглашусь с ней в том смысле, что происходит развал. Происходит существенная девальвация, политизация. Наверное, нависла угроза развала над олимпийским движением», — сказал Песков «СЭ».

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Приостановка членства предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.