ОКР выступил с заявлением об аудите РУСАДА

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу аудита в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Ранее РУСАДА обвинило аудиторов в необъективности и сочло их выводы «крайне спорными».

«Позиция Олимпийского комитета России относительно тезисов, которые содержатся в отчете аудиторской компании «ФинЭкспертиза» по итогам исследования эффективности функционирования системы внутренних контролей в отношении бизнес-процессов «Реализация продукции», «Приобретение товаров, работ и услуг» и «Вознаграждение сотрудников РАА «РУСАДА», остается неизменной, — говорится в сообщении. — Результаты углубленной проверки мы не комментируем. Оценка данной информации является прерогативой Наблюдательного совета РАА «РУСАДА». Вместе с тем, комментарии, которые содержатся в опубликованном накануне документе под названием «Доводы РАА «РУСАДА» по отчету ООО «ФинЭкспертиза» и их обоснованная аргументация», с точки зрения Олимпийского комитета России как учредителя РАА «РУСАДА» являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий.

Авторы данного документа ставят под сомнение профессиональный уровень ООО «ФинЭкспертиза», прямо обвиняют ее сотрудников в тенденциозности и предвзятости. Однако в своем письме в адрес ОКР от 4 июля 2019 года Генеральный директор РАА «РУСАДА» Юрий Ганус сам предложил Олимпийскому комитету России рассмотреть возможность привлечения одной из компаний, входящих в сеть «ФинЭкспертиза», для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности РАА «РУСАДА». Если об этом официальном обращении в РАА «РУСАДА» забыли, то оно имеется в распоряжении ОКР. Кроме того, во время своей пресс-конференции 10 июля текущего года Юрий Ганус неоднократно подчеркивал, что доверяет результатам обязательного аудита, проведенного ООО «ФинЭкспертиза». Критика со стороны Генерального директора РАА «РУСАДА» началась только после того, как стало известно об описании аудитором возможных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности его организации. Удивляет и тот факт, что за пространной риторикой и комментариями тезисов аудиторского отчета, в «Доводах РАА «РУСАДА» нигде не опровергаются фальсификации подписей на документах с контрагентами и другие не менее показательные факты.

Мы исходим из того, что отчет ООО «ФинЭкспертиза» — это документ, в котором по итогам проверки не содержится никаких обвинений, но обозначены сомнительные по оценке аудиторов моменты. Именно поэтому столь острая реакция руководства РАА «РУСАДА» на указанные в отчете проблемные аспекты вызывает недоумение. Учредители могут и должны осуществлять надлежащий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учрежденной организации, в том числе проводить углубленную проверку для обеспечения соблюдения норм федерального законодательства. Еще раз подчеркнем — финансово-хозяйственной деятельности. Никакого отношения к деятельности операционной проведенный аудит не имеет, вмешательства в антидопинговую работу агентства не происходило ни на одном из этапов.

К сожалению, Юрий Ганус, в стремлении завуалировать открывшиеся проблемы, регулярно выступает с агрессивными заявлениями, в которых при этом противоречит сам себе. Так, например, на упомянутой уже пресс-конференции Генеральный директор РАА «РУСАДА» обстоятельно, со ссылками на бухгалтерские документы, доказывал, что сумма в 11 миллионов рублей в качестве расходов на такси не соответствует действительности и никогда не тратилась его организацией. Однако в опубликованных 21 июля «Доводах РАА «РУСАДА» уже признает, что указанная сумма действительно была потрачена на услуги такси. Именно на это, в частности, и указывают аудиторы, которые по результатам проверки подняли вопрос о непрозрачности израсходованных сумм. Если Генеральный директор сам путается в собственных заявлениях, то о какой предвзятости проверяющей компании вообще можно говорить?

ОКР, со своей стороны, убежден, что углубленный отчет аудиторов выполнен в полном соответствии с требованиями международных стандартов. Заявления о преднамеренной фабрикации фактов и действиях заказчика аудита лично против Генерального директора РАА «РУСАДА» оставляем на совести Юрия Гануса. Ждем оценки документов со стороны членов Наблюдательного совета РАА «РУСАДА» и будем впоследствии опираться на полученные от Набсовета рекомендации".