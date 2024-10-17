Министр спорта РФ Дегтярев заявил о готовности баллотироваться в президенты ОКР
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента ОКР.
Ранее действующий глава ОКР Станислав Поздняков выступил с инициативой провести досрочные выборы нового руководства организации.
«Если вы разрешите, готов выдвинуться. Если дальше смотреть, полностью разделяю то, что сказал Виталий Георгиевич Смирнов (почетный президент ОКР — прим. «Спорт-Экспресс») об автономности ОКР», — приводит слова Дегтярева ТАСС.
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Первым кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР предложил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Источник: ТАСС
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