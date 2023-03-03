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Тарпищев: «Сказал Березовскому: «Разговаривать с тобой больше не хочу»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Шамиль Тарпищев.
Фото Александр Вильф, «СЭ»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в середине 90-х на его место в МОК претендовал бизнесмен Борис Березовский.

— Он вместо меня хотел пролезть в МОК. По одной истории можно фильм снимать — это детектив!

— Расскажите.

— Мне надо было попасть к Самаранчу с объяснениями. Пытаюсь взять билет в Швейцарию — отвечают: «Нет, тебя не выпустят из страны». За границу — никак.

— Почему?

— Закрыли вылет! Совет безопасности — это Березовский. Один звонок — и все перекрыто. А вы спрашиваете, как я в России передвигался...

— Но тогда-то вырвались?

— Я что сделал? Рванул на автомобиле через Белоруссию в Германию. Там взял машину с немецкими номерами — и спокойно доехал до Лозанны.

— Встретились с Самаранчем?

— Да. Объяснился. Он говорит: «Я все понял». Приезжаю в гостиницу — звонок. Березовский!

— Ну и ну. Прямо Конан Дойл.

— Вот-вот.

— Что же услышали от Бориса Абрамовича?

— «Надо встретиться». «Набери, — отвечаю, — через пять минут. Я подумаю — нужно ли нам встречаться». Прикинул... Вряд ли что-то случится! Все знают, где я, с кем. Перезванивает, говорю: «Приходи завтра утром в гостиницу».

— Как прошла встреча?

— Со мной был Сергей Леонюк, мы в шахматы играли. Березовский покосился: «Можем тет-а-тет поговорить?» «Нет, — отвечаю. — С тобой — только при свидетелях». Достает какую-то бумажку. Оказывается, заявление, написанное его собственной рукой — но от моего имени! О выходе из МОК.

Я свернул эту бумажку, положил в карман и сказал: «Разговаривать с тобой больше не хочу». Так и разошлись. Тем же путем я выехал. В Москве сразу пришел к Скуратову — и отдал ему это заявление лично в руки.

Шамиль Тарпищев. «В 1996-м меня могли убить! Березовский хотел пролезть в МОК на мое место». Юбилейное интервью Тарпищева

Шамиль Тарпищев
МОК
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