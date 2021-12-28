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Сборной России поставили задачу быть в тройке лидеров в олимпийском зачете

10:31

По госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» к 2030 году 50 процентов российских спортсменов должны быть в топ-8 на чемпионатах мира и Европы в олимпийских видах.

При этом сборная России должна быть в тройке лидеров в олимпийском зачете на каждых Играх.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году будет выделено из федерального бюджета 70 миллиардов рублей.

Напомним, на прошедшей Олимпиаде-2020 в Токио Россия заняла пятое место в медальном зачете.

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Роман Шишов все материалы автора
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