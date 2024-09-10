Костомаров теперь блогер: запустил свое шоу. Первым в гости к нему пришел Ревва

Пошел по пути других фигуристов.

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров запустил шоу на Rutube «По душам». Первым гостем стал артист Александр Ревва. Перед тем как стать ведущим, экс-фигурист, которому прошлым летом ампутировали обе кисти и ноги ниже колена, сам дал много интервью о пережитых сложностях. В марте о спортсмене вышел документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды», а на 2026 год планируется художественная картина, основанная на его биографии.

О чем получился выпуск с Реввой

Шоу заключается в диалоге ведущего Костомарова с гостем — трендовый формат видеоподкаста-интервью. Первым гостем стала телезвезда Александр Ревва, а выпуск вышел 10 сентября — в день рождения артиста, которому исполнилось 50 лет. «Дорогие друзья, у меня для вас прекрасная новость — я запустил свое шоу на Rutube! Буду очень благодарен вашей поддержке, подписывайтесь на мой канал и следите за обновлениями, впереди много откровенных и душевных разговоров!» — анонсировал Костомаров у себя в Telegram -канале.

Мужчины беседовали на личные темы: вспомнили историю знакомства, которому в следующем году исполнится 20 лет, Ревва рассказал о сложных моментах из жизни. «Слава, деньги, это все искушение... Уже сейчас, когда я вижу пренебрежительное отношение артиста к другим, я понимаю, что это начало конца артиста», — считает Александр.

Александр Ревва. Фото Скриншот видео

Кроме того, Ревва рассказал о том, срывало ли ему голову от славы. «Срывало, но, слава богу, мы оставались теми пацанами, которых воспитал КВН, — признался актер. — Мы друг за друга цеплялись. Кто-то, может быть, пытался подняться со своим эго, но мы его приземляли хорошенько. Хотя искушений было очень много».

Далеко не всем подписчикам понравился выбор гостя: в комментариях нашлось много недовольных поведением Реввы в последние годы. «Роману, конечно, респект, но кто-то хорошо его подставил с Реввой», — написал один из зрителей.

Однако многие были рады увидеть Костомарова в новой роли. «Хорошее интервью получилось у вас: голос, поза, уверенность перед камерой, отсутствие стеснения», — резюмировала подписчица.

Роман Костомаров. Фото Скриншот видео

Какие операции предстоят Костомарову

7 сентября Роман впервые после ампутации сыграл в футбол — поучаствовал в благотворительном матче команд Фонда Хабенского и ДоброFON. После игры он рассказал о еще одной операции, предстоящей в скором времени. «Делают протез на вторую руку. Будет в скором времени готов. Он будет аналогичен первому. Пока это самый усовершенствованный, что есть. Протез дорогой, но государство в этом поддерживает», — сказал Костомаров «СЭ».

Другие фигуристы в медиа

Костомаров — не первый фигурист, зашедший в медиапространство. Чуть меньше года назад YouTube-канал завела двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Видео выходят в похожем формате подкаста-интервью. Гостями Медведевой становились известные комики, фигуристы и другие селебрити. Свой блог ведет и другой серебряный призер Игр в Пхенчхане Александр Энберт.

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова в 2022 году была одной из ведущих шоу «Ледниковый период». Правда, девушку многие критиковали за непрофессионализм. Прошлым летом Александра Трусова, серебряный призер Игр-2022, дропнула дебютный трек «Два крыла» — на YouTube клип с этой песней собрал 630 тысяч просмотров.

Ранее Костомаров признался Sport24, что до конца года у него есть планы, «связанные с телевидением».