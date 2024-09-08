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Сегодня, 14:00

13:13! Костомаров, Ягудин, Кириленко и Хабенский сыграли в футбол на Патриарших

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Константин Хабенский.
Фото Алексей Кикинов
Константин Хабенский.
Фото Алексей Кикинов
Актер Антон Богданов.
Фото Алексей Кикинов
Роман Костомаров.
Фото Алексей Кикинов
Алексей Ягудин.
Фото Алексей Кикинов
Андрей Кириленко.
Фото Алексей Кикинов
Благотворительный матч команд Фонда Хабенского и ДоброFON.
Фото Алексей Кикинов
Арсений Петров, Филипп Воронин и Дмитрий Позов.
Фото Алексей Кикинов
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Благотворительный матч завершился вничью.

В субботу на Патриарших прудах состоялся благотворительный футбольный матч между командой Фонда Константина Хабенского и сборной программы ДоброFON компании FONBET, которая направила четыре миллиона рублей в поддержку подопечных Фонда — детей и молодых взрослых с опухолями головного и спинного мозга. Сам матч закончился суперрезультативно — с фантастическим счетом 13:13!

Актер Антон Богданов.
Фото Алексей Кикинов

— Наш футбол всегда превращается в какой-то прекрасный праздник не только для футболистов, которые выходят на площадку, но и для зрителей. Здесь мы играем в радость. Смотрим, кто как играет, наблюдаем за соперниками, как они красиво забивают, как весело забиваем мы. Каждый раз матч в такой осенний погожий день доставляет нам огромное удовольствие. И конечно, сегодняшняя игра, как и все предыдущие, — это большая поддержка Фонда и наших подопечных, — отметил Константин Хабенский.

- Очень порадовали болельщики и домашняя атмосфера во дворе Патриарших прудов, где проходил матч. Рады, что деньги пойдут на благое дело — будем продолжать наше сотрудничество с Фондом Хабенского. Конечно, от его команды прекрасные впечатления — отличная физическая подготовка актеров, шикарный гол Константина головой в кольцо, самоотдача Антона Богданова, финты Виктора Добронравова. Лучшим игроком в нашей команде сегодня был Роман Костомаров, который боролся, постоянно открывался под удары и отдал две голевые передачи, — сказал генеральный директор FONBET Сергей Анохин, который, как и Хабенский, был капитаном одной из команд.

Роман Костомаров.
Фото Алексей Кикинов

Костомаров впервые сыграл в футбол после ампутации конечностей и получил огромное удовольствие от игры.

— Эмоции переполняют! Первый раз играю в футбол после всего, что произошло. Здорово собраться всем вместе и в хорошую погоду погонять мяч на такой прекрасной площадке, а тем более когда это благое дело, — рассказал фигурист.

Помимо Костомарова, среди участников благотворительного мероприятия было множество звезд спорта: еще один знаменитый фигурист Алексей Ягудин, легенда российского баскетбола, а сейчас президент РФБ Андрей Кириленко, а также футболисты Эдамс Скляр, Ромео MBAYPE Нту и Даниил Чалов.

— Корень в сегодняшнем мероприятии — это не только яркие эмоции, которые мы получили от игры, главное — благотворительность. Для кого-то это седьмой матч, для меня — первый. Но я всегда двумя руками за, если есть возможность хоть как-то быть частью доброго дела, — поделился эмоциями Алексей Ягудин.

Алексей Ягудин.
Фото Алексей Кикинов

Также в матче приняли участие актеры Виктор Добронравов, Дмитрий Хрусталев и Антон Богданов, писатель Александр Цыпкин, стендап-комик Филипп Воронин, актеры импровизации Дмитрий Позов и Антон Шастун, блогеры Роман Габдрафиков, Арсений Петров, Иван Хабенский.

- Сегодня были эмоции и смех, были голы и комбинации. Все, что должно было быть — все случилось. Вырвали ничью. Конечно, было нам непросто, но я всегда рад встретиться с друзьями и поиграть на таком спортивном празднике, — рассказал Виктор Добронравов.

Андрей Кириленко.
Фото Алексей Кикинов

Антона Шастуна впечатлила игра против Андрея Кириленко.

— Первый раз играю в футбол за Фонд Хабенского. Впечатления, на самом деле, суперклассные. Я, если честно, немного переживал, когда сюда ехал. Мне казалось, здесь будет по-настоящему серьезная игра в футбол. Особенно когда я увидел соперника под 47-м номером, Андрея Кириленко. В процессе я понял, что мы вместе занимаемся спортом с утра и получаем хорошие эмоции. Замечательно! Это мероприятие очень важное, потому что направляются средства детям, которым они действительно нужны, — отметил актер.

— Матч прошел в дружеской атмосфере, но при этом и в атмосфере борьбы. Закончили игру с хорошим счетом 13:13. Наверное, из-за того, что у меня номер 13, так и произошло. Мне кажется, очень здорово поиграли, без агрессии, но со спортивной злостью, — говорил после игры писатель Александр Цыпкин.

Арсений Петров, Филипп Воронин и Дмитрий Позов.
Фото Алексей Кикинов

А Дмитрий Позов, который, как и Ягудин, уже принимал участие в благотворительных матчах, обратил внимание, что их уровень с каждым годом растет.

— Матч с каждым годом все круче. Я не каждый год попадаю, но вот сейчас уже в третий раз, и всегда удивляюсь, насколько это душевно. Мы вроде бы балуемся пол-игры, но какое-то классное настроение. Погода и атмосфера чудесные — все любят тут встречаться, общаться, смотреть за игрой и болеть за участников. Плюс все это для большого, полезного и важного дела. Все готовы включиться в этот процесс, — сказал артист.

Благотворительный матч команд Фонда Хабенского и ДоброFON.
Фото Алексей Кикинов

Блогер Арсений Петров отметил важную вещь: известным людям нужно обращать внимание на благотворительность, чтобы подавать правильный пример.

— Некоторые считают, что публичным людям нужно заниматься благотворительностью аккуратно, тихо, молча, но я думаю, что и публичным людям, и тем, у кого есть хоть мало-мальски активная аудитория, стоит говорить о добрых делах. Нужно своим примером показывать, что это важно. Если кто-то пришлет сто рублей на благотворительность — это уже огромная помощь тем, кто в этом нуждается, — выразил свое мнение Петров.

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