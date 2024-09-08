13:13! Костомаров, Ягудин, Кириленко и Хабенский сыграли в футбол на Патриарших
В субботу на Патриарших прудах состоялся благотворительный футбольный матч между командой Фонда Константина Хабенского и сборной программы ДоброFON компании FONBET, которая направила четыре миллиона рублей в поддержку подопечных Фонда — детей и молодых взрослых с опухолями головного и спинного мозга. Сам матч закончился суперрезультативно — с фантастическим счетом 13:13!
— Наш футбол всегда превращается в какой-то прекрасный праздник не только для футболистов, которые выходят на площадку, но и для зрителей. Здесь мы играем в радость. Смотрим, кто как играет, наблюдаем за соперниками, как они красиво забивают, как весело забиваем мы. Каждый раз матч в такой осенний погожий день доставляет нам огромное удовольствие. И конечно, сегодняшняя игра, как и все предыдущие, — это большая поддержка Фонда и наших подопечных, — отметил Константин Хабенский.
- Очень порадовали болельщики и домашняя атмосфера во дворе Патриарших прудов, где проходил матч. Рады, что деньги пойдут на благое дело — будем продолжать наше сотрудничество с Фондом Хабенского. Конечно, от его команды прекрасные впечатления — отличная физическая подготовка актеров, шикарный гол Константина головой в кольцо, самоотдача Антона Богданова, финты Виктора Добронравова. Лучшим игроком в нашей команде сегодня был Роман Костомаров, который боролся, постоянно открывался под удары и отдал две голевые передачи, — сказал генеральный директор FONBET Сергей Анохин, который, как и Хабенский, был капитаном одной из команд.
Костомаров впервые сыграл в футбол после ампутации конечностей и получил огромное удовольствие от игры.
— Эмоции переполняют! Первый раз играю в футбол после всего, что произошло. Здорово собраться всем вместе и в хорошую погоду погонять мяч на такой прекрасной площадке, а тем более когда это благое дело, — рассказал фигурист.
Помимо Костомарова, среди участников благотворительного мероприятия было множество звезд спорта: еще один знаменитый фигурист Алексей Ягудин, легенда российского баскетбола, а сейчас президент РФБ Андрей Кириленко, а также футболисты Эдамс Скляр, Ромео MBAYPE Нту и Даниил Чалов.
— Корень в сегодняшнем мероприятии — это не только яркие эмоции, которые мы получили от игры, главное — благотворительность. Для кого-то это седьмой матч, для меня — первый. Но я всегда двумя руками за, если есть возможность хоть как-то быть частью доброго дела, — поделился эмоциями Алексей Ягудин.
Также в матче приняли участие актеры Виктор Добронравов, Дмитрий Хрусталев и Антон Богданов, писатель Александр Цыпкин, стендап-комик Филипп Воронин, актеры импровизации Дмитрий Позов и Антон Шастун, блогеры Роман Габдрафиков, Арсений Петров, Иван Хабенский.
- Сегодня были эмоции и смех, были голы и комбинации. Все, что должно было быть — все случилось. Вырвали ничью. Конечно, было нам непросто, но я всегда рад встретиться с друзьями и поиграть на таком спортивном празднике, — рассказал Виктор Добронравов.
Антона Шастуна впечатлила игра против Андрея Кириленко.
— Первый раз играю в футбол за Фонд Хабенского. Впечатления, на самом деле, суперклассные. Я, если честно, немного переживал, когда сюда ехал. Мне казалось, здесь будет по-настоящему серьезная игра в футбол. Особенно когда я увидел соперника под 47-м номером, Андрея Кириленко. В процессе я понял, что мы вместе занимаемся спортом с утра и получаем хорошие эмоции. Замечательно! Это мероприятие очень важное, потому что направляются средства детям, которым они действительно нужны, — отметил актер.
— Матч прошел в дружеской атмосфере, но при этом и в атмосфере борьбы. Закончили игру с хорошим счетом 13:13. Наверное, из-за того, что у меня номер 13, так и произошло. Мне кажется, очень здорово поиграли, без агрессии, но со спортивной злостью, — говорил после игры писатель Александр Цыпкин.
А Дмитрий Позов, который, как и Ягудин, уже принимал участие в благотворительных матчах, обратил внимание, что их уровень с каждым годом растет.
— Матч с каждым годом все круче. Я не каждый год попадаю, но вот сейчас уже в третий раз, и всегда удивляюсь, насколько это душевно. Мы вроде бы балуемся пол-игры, но какое-то классное настроение. Погода и атмосфера чудесные — все любят тут встречаться, общаться, смотреть за игрой и болеть за участников. Плюс все это для большого, полезного и важного дела. Все готовы включиться в этот процесс, — сказал артист.
Блогер Арсений Петров отметил важную вещь: известным людям нужно обращать внимание на благотворительность, чтобы подавать правильный пример.
— Некоторые считают, что публичным людям нужно заниматься благотворительностью аккуратно, тихо, молча, но я думаю, что и публичным людям, и тем, у кого есть хоть мало-мальски активная аудитория, стоит говорить о добрых делах. Нужно своим примером показывать, что это важно. Если кто-то пришлет сто рублей на благотворительность — это уже огромная помощь тем, кто в этом нуждается, — выразил свое мнение Петров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1