В руководстве парламента страны — новые знакомые лица.

Что случилось?

Бывший министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин возглавил комитет Государственной Думы по спорту. Назначение случилось после того, как 16 сентября «Единая Россия» рекомендовала Матыцина на этот пост. Депутаты единогласно утвердили кандидатуру экс-министра.

«Всех новых руководителей комитетов отличает компетенция и профессионализм. Это очень важно. Пришли новые коллеги, в том числе Матыцин. Он всю жизнь посвятил спорту, был преподавателем, занимал разные должности, в том числе министра спорта. Это очень важно, когда люди сочетают компетенцию и опыт», — прокомментировал кадровые изменения председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На должности главы комитета Олег Васильевич сменил представителя ЛДПР Дмитрия Свищева, покинувшего руководящий пост несколько месяцев назад. Примечательно, что впервые за долгое время во главе комитета по спорту оказался не представитель Либерально-демократической партии, а член «Единой России». Также стоит отметить, что новым министром спорта вместо единоросса Матыцина стал Михаил Дегтярев из ЛДПР.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Активная жизнь после отставки

Олег Матыцин возглавлял Министерство спорта с 2020 по 2024 годы, однако в мае ушел в отставку вместе со всем правительством и не вернулся на прежнюю должность. На встрече с Владимиром Путиным после своей отставки Матыцин получил благодарность за работу и был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Олег Васильевич не остался без дела — уже в конце мая он стал внештатным советником премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Направление осталось прежним — в новой должности Матыцин должен был курировать спорт, а также связи со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.

В июне стало известно, что Олег Матыцин будет избираться на сентябрьских довыборах в Госдуму от партии «Единая Россия» в Брянской области. Экс-министр уверенно победил на предварительном голосовании и в сентябре избрался, набрав 67% голосов.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чем занимается комитет по спорту

Согласно Положению о комитете Государственной Думы по физической культуре и спорту, в ведении комитета находится все связанное со спортом законодательство — конституционное, трудовое, экономическое и так далее.

Кроме того, комитет может вносить, рассматривать и рецензировать сторонние законопроекты, связанные со спортом; может рекомендовать изменения в федеральный бюджет, связанные со спортом; может работать с обращениями граждан, организовывать парламентские слушания и так далее.

Олег Матыцин в прошлом профессионально занимался настольным теннисом, выигрывал Кубок СССР и чемпионат страны. После завершения спортивной карьеры он возглавлял Российский государственный университет физкультуры, был президентом Российского студенческого спортивного союза. С 2019 года Матыцин руководил Международной федерацией студенческого спорта, но в 2021 году приостановил работу на этом посту в связи с санкциями ВАДА в отношении нашей страны.