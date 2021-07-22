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В России за сутки выявлен 24 471 случай заражения коронавирусом

11:42
В России за сутки выявлено 24 471 случая заражения коронавирусом. Фото Reuters
В России за сутки выявлено 24 471 случая заражения коронавирусом. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлен 24 471 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Из них 9,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 660 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4287), Санкт-Петербурге (1943), Московской области (1835), Нижегородской области (534) и Красноярском крае (506).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 054 711 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 151 501 летальный исход, выздоровели 5 427 457 человек.

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