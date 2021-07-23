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В России за сутки выявили 23 811 новых случаев заражения коронавирусом

11:30
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».

Из них 10,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 547 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3425), Московской области (1965), Санкт-Петербурге (1940), Нижегородской области (536) и Свердловской области (492).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 078 522 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 152 296 летальных исходов, выздоровели 5 450 004 человека.

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Сергей Разин все материалы автора

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