В России за сутки выявили 23 811 новых случаев заражения коронавирусом
11:30
За последние сутки в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».
Из них 10,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 547 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3425), Московской области (1965), Санкт-Петербурге (1940), Нижегородской области (536) и Свердловской области (492).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 078 522 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 152 296 летальных исходов, выздоровели 5 450 004 человека.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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