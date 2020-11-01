В России за сутки — 18 665 новых случаев коронавируса
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
За последние сутки в России выявлено 18 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 245 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 259 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (5261), Санкт-Петербурге (896), Московской области (545), Нижегородской области (394) и Архангельской области (365).
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 636 781 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 235 летальных исходов, выздоровели 1 225 673 человека.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.