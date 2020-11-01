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В России за сутки — 18 665 новых случаев коронавируса

10:42
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 18 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 245 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 259 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5261), Санкт-Петербурге (896), Московской области (545), Нижегородской области (394) и Архангельской области (365).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 636 781 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 235 летальных исходов, выздоровели 1 225 673 человека.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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