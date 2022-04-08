В России за сутки выявили 14 311 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 14 311 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 3627 человек, зафиксировано 280 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 37 684 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (855), Санкт-Петербурге (743), Свердловской области (681), Ростовской области (571) и Московской области (486).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 969 631 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 371 169 летальных исходов, выздоровели 17 143 630 человек.