Ванда Нара во второй раз объявила о расставании с Икарди

Жена нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара объявила об очередном расставании с футболистом.

«Я приняла решение расстаться, но при этом мы не перестанем быть семьей. А тысячи попыток во имя нашей любви не были ошибками. Я ни о чем не жалею. Я отдала на нас лучшие годы своей жизни, но сейчас мне стоит остаться одной. Виновных и третьих лиц здесь нет: мы всегда были сильнее того, с чем сталкивались извне. Для меня в приоритете всегда мои дети, а сегодня — они важнее всего», — написала Нара в социальных сетях.

Пара расстается во второй раз. Ранее Ванда и Мауро расходились в сентябре 2022 года, но уже в ноябре возобновили отношения.

В сезоне-2023/24 Икарди провел 46 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро. 31-летний аргентинец также выступал за «Интер», «Пари Сен-Жермен» и «Сампдория».