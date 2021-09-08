В России за сутки выявлено 18 024 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 18 024 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 262 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (1430), Москве (1269), Московской области (673), Свердловской области (496) и Ростовской области (471).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 065 904 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 189 582 летальных исхода, выздоровели 6 320 512 человек.