PFL Немков — Билостенный: дата, полный кард и трансляция турнира в Дубае

Основная информация о турнире PFL в Дубае.

14 ноября 2026 года в Дубае пройдет турнир PFL, главным событием которого станет бой двух россиян — Вадима Немкова и Сергея Билостенного. На кону будет чемпионский пояс организации в тяжелом весе. Также выступят Олег Попов, Пуйя Рахмани, Патрик Хабирора и другие бойцы. Рассказываем о программе турнира, статистике участников, времени начала поединков и трансляции.

Дата и место проведения турнира PFL в Дубае

Турнир PFL Dubai состоится в субботу, 14 ноября, на арене Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ). Для Профессиональной бойцовской лиги это четвертое мероприятие в городе и первое после объединения с промоутерской компанией Most Valuable Promotions.

Предварительные бои начнутся в 17.00 по московскому времени, основной кард — в 21.00. Выход Немкова и Билостенного ожидается ориентировочно после 23.00. Точное время зависит от продолжительности предыдущих поединков.

В главном бою Немков проведет первую защиту чемпионского пояса PFL в тяжелом весе, который завоевал в декабре 2025 года. Билостенный занимает третье место в рейтинге дивизиона и впервые поборется за титул организации.

Соглавным событием станет поединок бельгийца Патрика Хабироры и египтянина Омара Эль-Дафрави в полусреднем весе. Хабирора не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, а Эль-Дафрави ранее завоевал чемпионский пояс PFL MENA.

Полный кард PFL Dubai 14 ноября 2026 года

В программе турнира 13 поединков: пять в основном карде и восемь в предварительном. Среди участников — бойцы из России, Бельгии, Египта, Ирана, США, Австралии, Японии и других стран.

Основной кард

Вадим Немков (20-2, один бой без результата) — Сергей Билостенный (15-4).

Патрик Хабирора (9-0) — Омар Эль-Дафрави (16-6).

Олег Попов (23-2) — Пуйя Рахмани (6-0).

Серхио Петтис (25-8) — Джоджи Гото (21-9-1).

Льюис Макгриллен-Эванс (13-2) — Наврас Абзах (15-6).

Предварительный кард

Шакем Рок (12-3-1) — Коннор Хьюз (12-3).

Сайгид Изагахмаев (22-4) — Дэвид Мартинес (17-6).

Алексей Перганде (8-0) — Ахмед Магомедов (11-2).

Хасан Магомедшарипов (11-0) — Адам Борич (20-4).

Денис Гольцов (37-9) — Максвелл Джанту Нана (9-2).

Эрнесто Родригес (11-2) — Рис Макки (15-7-1).

Хабиб Набиев (12-0) — Стив Нгоно (8-1).

Александра Савичева (8-2) — Джасинта Остин (9-2).

Первоначально организаторы анонсировали 15 боев, однако впоследствии программа изменилась. Из карда выбыли поединки Хамзата Абаева с Леоном Хиллом и Мовлида Хайбулаева с Асаэлем Аджуджем. Хайбулаеву пытались найти нового соперника, но бой так и не состоялся.

Кроме того, Абубакар Нурмагомедов снялся с поединка против Дэвида Мартинеса. Его заменил Сайгид Изагахмаев. Встречу Льюиса Макгриллена-Эванса и Навраса Абзаха перенесли в основной кард.

Олег Попов. Фото PFL

Олег Попов — Пуйя Рахмани: статистика и данные бойцов

34-летний россиянин Олег Попов и 34-летний иранец Пуйя Рахмани встретятся в тяжелом весе.

Попов одержал 23 победы и потерпел два поражения в профессиональных ММА. Его рост — 185 см. Россиянин представляет команду Федора Емельяненко и занимает первое место в рейтинге тяжеловесов PFL.

В августе 2025 года Попов выиграл Гран-при PFL в тяжелом весе. В финале он победил Александра Романова раздельным решением судей. Ранее россиянин прошел Карла Уильямса и Родриго Насименту.

Последний поединок Попов провел 28 марта 2026 года на турнире Fight Nights 135. Он победил Магомеда Магомедова единогласным решением судей по итогам трех раундов. К встрече с Рахмани россиянин подходит с серией из четырех побед.

Рахмани представляет команду «Ногейра Дубай». Его рост — 188 см. По официальной статистике PFL, иранский тяжеловес одержал шесть побед и не потерпел ни одного поражения.

Рахмани начал профессиональную карьеру в 2023 году и ранее выступал в российском промоушене АСА. Все его победы завершались досрочно.

3 октября 2025 года иранец победил Слима Трабелси техническим нокаутом в первом раунде. Следующий бой состоялся 7 февраля 2026-го в Дубае. Рахмани встретился с Карлом Уильямсом и завершил поединок удушающим приемом во втором раунде.

Впоследствии результат боя с Уильямсом был отменен. Поэтому статистические базы расходятся в оценке рекорда Рахмани: PFL указывает шесть побед без поражений, а Sherdog — пять побед и один несостоявшийся поединок.

Вадим Немков. Фото Global Look Press

Вадим Немков — Сергей Билостенный: статистика и данные бойцов

Вадим Немков и Сергей Билостенный проведут главный бой PFL Dubai. На кону будет чемпионский пояс организации в тяжелом весе.

34-летний Немков одержал 20 побед и потерпел два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. Еще один бой признан несостоявшимся. Рост россиянина — 183 см, размах рук — около 193 см. Немков — бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе и победитель Гран-при организации.

В тяжелом дивизионе Немков выступает с 2024 года. После перехода в новую категорию он выиграл три поединка подряд, причем все завершил досрочно.

В феврале 2024 года россиянин победил Бруно Каппелоццу удушающим приемом во втором раунде. В январе 2025-го заставил сдаться Тима Джонсона уже в первом раунде.

Последний бой Немков провел 13 декабря 2025 года на турнире PFL в Лионе. Его соперником стал бразилец Ренан Феррейра. На кону поединка стоял вакантный чемпионский пояс организации в тяжелом весе.

Немков победил удушающим приемом в первом раунде на отметке 4.00 и стал первым чемпионом PFL в тяжелом весе в новом формате титула. Россиянин не проигрывает с 2016 года.

31-летний Билостенный имеет рекорд 15-4. Его рост — 185 см, размах рук — около 191 см. Из 15 побед россиянин десять одержал нокаутами или техническими нокаутами. Он выступает в PFL с 2024 года и занимает третье место в рейтинге тяжеловесов.

В мае 2025 года Сергей уступил Валентину Молдавскому единогласным решением судей. Однако уже в августе вернулся к победам, остановив Карла Уильямса техническим нокаутом во втором раунде.

Последний поединок Билостенный провел 2 мая 2026 года на турнире PFL в Су-Фолс (США). Он встретился с Ренаном Феррейрой и победил бразильца техническим нокаутом в третьем раунде на отметке 1.56.

Дополнительная интрига заключается в том, что бойцы хорошо знакомы друг с другом. Оба связаны с командой Федора Емельяненко и ранее вместе проходили тренировочные сборы.

Где смотреть PFL Dubai 14 ноября 2026 года

Прямую трансляцию турнира PFL Dubai 14 ноября в России покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Предварительные бои начнутся в 17.00 по московскому времени, основной кард — в 21.00. Поединок Вадима Немкова и Сергея Билостенного ожидается после 23.00 мск.

Смотреть соревнования можно на сайте и в приложении Okko. Условия доступа зависят от подписки.

Следить за результатами, изменениями в карде и главными событиями турнира можно в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».