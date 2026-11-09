Бокс/ММА
PFL
Статьи
Календарь Бойцы Новости Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

«В UFC платят копейки, грустно смотреть на их ветеранов». Немков — интервью перед защитой титула PFL

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Вадим Немков.
Фото «Юг Спорт» в Кисловодске
14 ноября Вадим будет защищать титул чемпиона PFL в тяжелом весе на турнире в Дубае.

Вадим Немков в сентябре откровенно сказал нам, что уже не тянет тренировочную программу, которую тянул два года назад, что пик бойца — это плюс/минус 31 год (сейчас Вадиму 34), а именно в таком возрасте находится его ближайший соперник — Сергей Билостенный.

Однако, побывав на сборе Fedor Team в Кисловодске, совсем не показалось, что Немков в чем-то сдал. Пахал он едва ли не больше всех, никогда не пропускал зарядку в 7 утра, всегда бегал на Большое Седло — хотя это не обязаловка, это факультативно. Забег на Большое Седло — это 25-30-минутный бег с крутыми подъемами. У кого-то пульс поднимается до 185-190, у Немкова же он во время забега держится на отметке 165.

Весит Вадим сейчас 112 кг, роста он для тяжа небольшого — 187-188, но выглядит впечатляюще, очень мощным. Вообще рядом с бойцами часто чувствуешь себя каким-то физически неполноценным ,зная, что за этими мышцами стоит ловкость, скорость, координация, мастерство, — грубо говоря, что эти люди могут свернуть тебе шею за секунду.

В Кисловодске, на среднегорье, на базе «Юг Спорт» Немков тренировался три недели. Помогали ему Олег Попов (победитель Гран-при PFL, 14 ноября подерется с Пуя Рахмани), Виталий Бигдаш (экс-чемпион One), а также молодые бойцы Никита Лобойко, Арсений Кондрашин, Владимир Петренко, тренеры Александр Мичков и Виталий Шабунин. А за неделю до конца сбора в Кисловодск приехал Федор Емельяненко. «Расслабились тут без меня?» — пошутил он на разминке. Спустя четыре часа, после спаррингов Федор констатировал: «Какие-то вы разобранные, видно, что сырые...»

Тренировки проходили в очень спортивной обстановке — в легкоатлетическом манеже, где на стенах развешаны огромные фотографии славных легкоатлетов России и СССР (но не Елены Исинбаевой), одновременно с тренировками прыгунов с шестом. Между беговыми дорожками поставили клетку и расстелили ковер. Бойцы ММА уже с довольно давних пор тренируются здесь — это и Федор (еще с нулевых), и команда Хабиба, и Петр Ян, и Арман Царукян, и Хамзат Чимаев, который в 2025-м заехал на «Юг Спорт» аж на два месяца.

Вадим Немков, Александр Овечки и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов.«В Америке скорее узнают Овечкина, чем Хабиба». Немков: отказ от спортпита, бой с русским богатырем

«У Михайлова виноваты все, но только не он»

— Вадим, есть такое мнение среди фанатов — про тренировки в вашей команде, и Никита Михайлов его недавно озвучил, процитирую: «Там человек просто стоял на свистке, а четкого плана не было. Тренеров по борьбе там не было, никто борьбу не разбирал. Задание — один бьет, второй проходит. Даже детям это не стоит давать».

— Ну, я с этим не согласен. Если Никита так говорит, то... Вообще у нас команда профессионалов. И когда человек дерется на высоком уровне, он сам понимает, что ему надо. Он мог подойти к Василичу (Александру Мичкову. — Прим. «СЭ») — я так понимаю, он Василича назвал человеком со свистком, — он мог подойти к Василичу и сказать: «Василич, хочу отработать то-то-то». Если у нас были сборы — на которые Никита не всегда приезжал, — то, например, я, Валек Молдавский, Виталик Бигдаш разбирали, как старшие давали задания. Если Федора не было. Если Федор был, то он давал какие-то разборы в партере, приемы болевые, удушающие. Один сбор у нас был, например, чисто техника, второй — приемы с сопротивлением. Кто хотел, тот работал. Когда мы приезжали домой, то я брал молодых пацанов и нарабатывал с ними те же приемы — с Никитой Лобойко, Ваней Беляевым. Что касается стойки, то Виталик Бигдаш всегда на сборах. Всегда что-то новое... К нам приходил Миша Гала (чемпион Европы по боксу 2002 года. — Прим. «СЭ»), передвижения на ногах показывал. Федор очень много делится техникой. Тут такой момент, знаете... Кто-то всю жизнь мечтает просто побыть на тренировке с Федором, а кто-то... Из-за того, что у него какой-то личный конфликт, неприязнь, то виноваты все в этом, только не он.

Фото Getty Images

«Был как-то на турнире, и там были ветераны UFC. Одеты очень просто, чисто работяги, потрепанные»

— Cейчас одна из самых обсуждаемых тем — это финансовый бунт Шона Стрикланда. Он отказывается выходить на бои, говорит: «Я буду просто номер отбывать, если не повысите мне гонорары». На твой взгляд, UFC действительно сильно недоплачивает бойцам, даже чемпионам?

— Если брать те гонорары, которые озвучиваются, то это реально так. Проблема реально есть. Суммы там огромные [заработок самого UFC], а бойцы получают просто копейки. Те бойцы, которые делают шоу, — они должны получать гораздо больше. Потому что есть урон здоровью.

Грустно смотреть на бойцов, которые закончили карьеры, дрались в UFC, а потом живут очень просто. Я был как-то на турнире, там были ветераны смешанных единоборств, очень много их было, и половина из них — чисто работяги, потрепанные.

— Ты ведь из-за небольших гонораров и не подписался в UFC?

— Да. Когда здесь [в PFL] можно, грубо говоря, в два раза больше заработать. Если бы сказали, что я подерусь тут много раз за год, тут подрался бы. А там надо три раза подраться [чтобы заработать столько, сколько за бой в PFL]. Разница есть.

Вадим Немков.Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator

«Когда гонял вес, была жесть — после боев постоянно хотелось есть»

— Как проходит твой завтрак?

— Обычно завтракаю либо яичками жареными, либо омлет, либо каша. Всегда по-разному. Когда вес гонял, на яичнице сидел. Сейчас кашу добавляю. Ну, это просто нравится.

— Калории считаешь?

— Нет, калории не считаю, питаюсь по самочувствию. Смотря какая тренировка. Если тренировка слабая, стараюсь меньше калорий съесть. Если нагрузка хорошая, то больше — чтобы силы были. Стараюсь и на углеводы, и на белки смотреть, и на жиры. Чтобы калории набрать, можно же мороженое съесть и три шоколадки. Нет, я стараюсь нормальную еду есть. Когда долго следишь за питанием — а я следить начал, когда вес гонял, — со временем начинаешь понимать свой организм, допустим, что, если съешь гречки, макароны, рис, так себе будешь себя чувствовать, а если съешь курицу, рыбу, говядину, то другие ощущения будут.

— Непосредственно в день поединков как питаешься?

— Стараюсь есть легкую пищу — рис, морепродукты, курицу. Говядину могу за день, за два дня до боя съесть.

— А за сколько перед сном в последний раз ешь и что именно?

— Обычно, если поужинал нормально, стараюсь не закидывать ничего перед сном. Если даже есть легкое чувство голода, то нормально ложусь, засыпаю, просыпаюсь.

Постоянное чувство голода у меня было раньше — когда приезжаешь с боя и организм у тебя начинает набирать то, что за сгонку вышло. Это была жесть. Приезжаешь, только поел, со стола встал, во двор вышел, чувствуешь, что уже снова пора что-то закинуть, — и пошел обратно есть. Сейчас нет такого стресса для организма — и нормально отношусь к еде.

Спортпит из-за весогонок врачи мне запретили. Ни креатин, ни протеин — ничего такого не пью. Максимум могу изотоник на тренировке разбавить — чтобы водичка была вкусненькая. Там магний есть, в изотонике, вещества, которые уходят с потом. Потею я очень сильно.

Фото «Юг Спорт» в Кисловодске

«Люди приходят в ММА не из-за того, что любят драться»

— Как ты реагируешь, когда именитые представители спорта — допустим, из борьбы — пренебрежительно относятся к ММА, называют это мордобоем, мордобитием, но не спортом?

— Если честно, мне это неприятно, мне не нравится, когда так говорят. Не понимаю, почему они так к этому относятся. Есть спортсмены, которые достигают успехов в любителях, а потом переходят в ММА — и достигают успехов там. Считаю, что если бы в любителях платили столько же, сколько хотя бы в смешанных единоборствах, то меньше бы людей переходило в смешанные единоборства. Не скажу, что все туда переходят из-за того, что любят драться. Просто все хотят зарабатывать и продолжать заниматься спортом — тем, чем всю жизнь занимались. А пока в любительских видах спорта есть такой момент, что спортсмены живут на зарплату, что если ты поехал на соревнования и проиграл — ты ничего не заработал. Это еще хорошо, если у тебя есть зарплата — хотя бы 50 тысяч рублей. И одно дело — если ты один, другое — если у тебя семья, дети.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вадим Немков
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Молодежка России готовится к МЧМ. Какими могут быть состав и тренерский штаб
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
«Тяжелая ситуация». Малкин набирает больше Кросби, но «Питтсбургу» этого мало
Популярное видео
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
Главный тренер «Динамо» Тамбиев поругался с болельщиками
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Сафронов снова в «Динамо»?
Сафронов снова в «Динамо»?
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Не понимаю, как мальчику можно разрешить покрасить волосы». Олег Попов — один из лучших тяжей России
Новости
RSS RSS
Все новости