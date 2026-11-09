«В UFC платят копейки, грустно смотреть на их ветеранов». Немков — интервью перед защитой титула PFL

14 ноября Вадим будет защищать титул чемпиона PFL в тяжелом весе на турнире в Дубае.

Вадим Немков в сентябре откровенно сказал нам, что уже не тянет тренировочную программу, которую тянул два года назад, что пик бойца — это плюс/минус 31 год (сейчас Вадиму 34), а именно в таком возрасте находится его ближайший соперник — Сергей Билостенный.

Однако, побывав на сборе Fedor Team в Кисловодске, совсем не показалось, что Немков в чем-то сдал. Пахал он едва ли не больше всех, никогда не пропускал зарядку в 7 утра, всегда бегал на Большое Седло — хотя это не обязаловка, это факультативно. Забег на Большое Седло — это 25-30-минутный бег с крутыми подъемами. У кого-то пульс поднимается до 185-190, у Немкова же он во время забега держится на отметке 165.

Весит Вадим сейчас 112 кг, роста он для тяжа небольшого — 187-188, но выглядит впечатляюще, очень мощным. Вообще рядом с бойцами часто чувствуешь себя каким-то физически неполноценным ,зная, что за этими мышцами стоит ловкость, скорость, координация, мастерство, — грубо говоря, что эти люди могут свернуть тебе шею за секунду.

В Кисловодске, на среднегорье, на базе «Юг Спорт» Немков тренировался три недели. Помогали ему Олег Попов (победитель Гран-при PFL, 14 ноября подерется с Пуя Рахмани), Виталий Бигдаш (экс-чемпион One), а также молодые бойцы Никита Лобойко, Арсений Кондрашин, Владимир Петренко, тренеры Александр Мичков и Виталий Шабунин. А за неделю до конца сбора в Кисловодск приехал Федор Емельяненко. «Расслабились тут без меня?» — пошутил он на разминке. Спустя четыре часа, после спаррингов Федор констатировал: «Какие-то вы разобранные, видно, что сырые...»

Тренировки проходили в очень спортивной обстановке — в легкоатлетическом манеже, где на стенах развешаны огромные фотографии славных легкоатлетов России и СССР (но не Елены Исинбаевой), одновременно с тренировками прыгунов с шестом. Между беговыми дорожками поставили клетку и расстелили ковер. Бойцы ММА уже с довольно давних пор тренируются здесь — это и Федор (еще с нулевых), и команда Хабиба, и Петр Ян, и Арман Царукян, и Хамзат Чимаев, который в 2025-м заехал на «Юг Спорт» аж на два месяца.

«У Михайлова виноваты все, но только не он»

— Вадим, есть такое мнение среди фанатов — про тренировки в вашей команде, и Никита Михайлов его недавно озвучил, процитирую: «Там человек просто стоял на свистке, а четкого плана не было. Тренеров по борьбе там не было, никто борьбу не разбирал. Задание — один бьет, второй проходит. Даже детям это не стоит давать».

— Ну, я с этим не согласен. Если Никита так говорит, то... Вообще у нас команда профессионалов. И когда человек дерется на высоком уровне, он сам понимает, что ему надо. Он мог подойти к Василичу (Александру Мичкову. — Прим. «СЭ») — я так понимаю, он Василича назвал человеком со свистком, — он мог подойти к Василичу и сказать: «Василич, хочу отработать то-то-то». Если у нас были сборы — на которые Никита не всегда приезжал, — то, например, я, Валек Молдавский, Виталик Бигдаш разбирали, как старшие давали задания. Если Федора не было. Если Федор был, то он давал какие-то разборы в партере, приемы болевые, удушающие. Один сбор у нас был, например, чисто техника, второй — приемы с сопротивлением. Кто хотел, тот работал. Когда мы приезжали домой, то я брал молодых пацанов и нарабатывал с ними те же приемы — с Никитой Лобойко, Ваней Беляевым. Что касается стойки, то Виталик Бигдаш всегда на сборах. Всегда что-то новое... К нам приходил Миша Гала (чемпион Европы по боксу 2002 года. — Прим. «СЭ»), передвижения на ногах показывал. Федор очень много делится техникой. Тут такой момент, знаете... Кто-то всю жизнь мечтает просто побыть на тренировке с Федором, а кто-то... Из-за того, что у него какой-то личный конфликт, неприязнь, то виноваты все в этом, только не он.

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«Был как-то на турнире, и там были ветераны UFC. Одеты очень просто, чисто работяги, потрепанные»

— Cейчас одна из самых обсуждаемых тем — это финансовый бунт Шона Стрикланда. Он отказывается выходить на бои, говорит: «Я буду просто номер отбывать, если не повысите мне гонорары». На твой взгляд, UFC действительно сильно недоплачивает бойцам, даже чемпионам?

— Если брать те гонорары, которые озвучиваются, то это реально так. Проблема реально есть. Суммы там огромные [заработок самого UFC], а бойцы получают просто копейки. Те бойцы, которые делают шоу, — они должны получать гораздо больше. Потому что есть урон здоровью.

Грустно смотреть на бойцов, которые закончили карьеры, дрались в UFC, а потом живут очень просто. Я был как-то на турнире, там были ветераны смешанных единоборств, очень много их было, и половина из них — чисто работяги, потрепанные.

— Ты ведь из-за небольших гонораров и не подписался в UFC?

— Да. Когда здесь [в PFL] можно, грубо говоря, в два раза больше заработать. Если бы сказали, что я подерусь тут много раз за год, тут подрался бы. А там надо три раза подраться [чтобы заработать столько, сколько за бой в PFL]. Разница есть.

«Когда гонял вес, была жесть — после боев постоянно хотелось есть»

— Как проходит твой завтрак?

— Обычно завтракаю либо яичками жареными, либо омлет, либо каша. Всегда по-разному. Когда вес гонял, на яичнице сидел. Сейчас кашу добавляю. Ну, это просто нравится.

— Калории считаешь?

— Нет, калории не считаю, питаюсь по самочувствию. Смотря какая тренировка. Если тренировка слабая, стараюсь меньше калорий съесть. Если нагрузка хорошая, то больше — чтобы силы были. Стараюсь и на углеводы, и на белки смотреть, и на жиры. Чтобы калории набрать, можно же мороженое съесть и три шоколадки. Нет, я стараюсь нормальную еду есть. Когда долго следишь за питанием — а я следить начал, когда вес гонял, — со временем начинаешь понимать свой организм, допустим, что, если съешь гречки, макароны, рис, так себе будешь себя чувствовать, а если съешь курицу, рыбу, говядину, то другие ощущения будут.

— Непосредственно в день поединков как питаешься?

— Стараюсь есть легкую пищу — рис, морепродукты, курицу. Говядину могу за день, за два дня до боя съесть.

— А за сколько перед сном в последний раз ешь и что именно?

— Обычно, если поужинал нормально, стараюсь не закидывать ничего перед сном. Если даже есть легкое чувство голода, то нормально ложусь, засыпаю, просыпаюсь.

Постоянное чувство голода у меня было раньше — когда приезжаешь с боя и организм у тебя начинает набирать то, что за сгонку вышло. Это была жесть. Приезжаешь, только поел, со стола встал, во двор вышел, чувствуешь, что уже снова пора что-то закинуть, — и пошел обратно есть. Сейчас нет такого стресса для организма — и нормально отношусь к еде.

Спортпит из-за весогонок врачи мне запретили. Ни креатин, ни протеин — ничего такого не пью. Максимум могу изотоник на тренировке разбавить — чтобы водичка была вкусненькая. Там магний есть, в изотонике, вещества, которые уходят с потом. Потею я очень сильно.

Фото «Юг Спорт» в Кисловодске

«Люди приходят в ММА не из-за того, что любят драться»

— Как ты реагируешь, когда именитые представители спорта — допустим, из борьбы — пренебрежительно относятся к ММА, называют это мордобоем, мордобитием, но не спортом?

— Если честно, мне это неприятно, мне не нравится, когда так говорят. Не понимаю, почему они так к этому относятся. Есть спортсмены, которые достигают успехов в любителях, а потом переходят в ММА — и достигают успехов там. Считаю, что если бы в любителях платили столько же, сколько хотя бы в смешанных единоборствах, то меньше бы людей переходило в смешанные единоборства. Не скажу, что все туда переходят из-за того, что любят драться. Просто все хотят зарабатывать и продолжать заниматься спортом — тем, чем всю жизнь занимались. А пока в любительских видах спорта есть такой момент, что спортсмены живут на зарплату, что если ты поехал на соревнования и проиграл — ты ничего не заработал. Это еще хорошо, если у тебя есть зарплата — хотя бы 50 тысяч рублей. И одно дело — если ты один, другое — если у тебя семья, дети.