Оливейра ставит на Бразилию в матчевой встрече с Дагестаном. Но бразильцы проиграли 72% очных боев в UFC

Дагестанцы уступают только в одной из восьми весовых категорий.

Бывший чемпион UFC в легком весе, действующий обладатель пояса BMF Чарльз Оливейра в интервью Complex ответил на вопрос, кто победил бы в командном турнире между Бразилией и Дагестаном, если бы каждая сторона выставила по одному бойцу в каждой весовой категории. Оливейра не стал подробно аргументировать свой выбор, ограничившись фразой: «Победила бы точно Бразилия».

«СЭ» изучил историю противостояния дагестанских и бразильских бойцов в UFC. В 68 поединках, завершившихся победой одной из сторон, представители Дагестана одержали 49 побед и потерпели 19 поражений. При этом учитывались и спортсмены дагестанского происхождения, не выступающие под флагом России, — например, Насруддин Имавов, Мухаммад Мокаев и Шамиль Газиев.

Махачев одержал 5 побед, больше 50% дагестанцев не проиграли ни разу

Чаще остальных с бразильцами в UFC встречался Ислам Махачев — шесть раз. Именно представитель Бразилии нанес ему единственное поражение в профессиональной карьере: в октябре 2015 года Адриану Мартинс нокаутировал россиянина в первом раунде. После этого Махачев выиграл все пять поединков с бразильцами, причем четыре из них завершил досрочно.

Ислам нокаутировал Глейсона Тибау, победил единогласным решением судей Дави Рамоса, а также заставил сдаться Тиаго Мойзеса, Чарльза Оливейру и Ренато Мойкано. Последние две победы пришлись на титульные поединки: в октябре 2022-го Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, а в январе 2025-го провел четвертую защиту пояса.

Хабиб Нурмагомедов выиграл все четыре боя с бразильцами, на которых пришлась почти треть его карьеры в UFC. Россиянин победил того же Глейона Тибау, Тиаго Тавареса, Рафаэля дос Аньоса и Эдсона Барбозу. Причем дос Аньос менее чем через год после поражения от Нурмагомедова стал чемпионом UFC в легком весе.

Наиболее близок к победе над Хабибом был Тибау, который в июле 2012 года защитился от всех 13 попыток тейкдауна россиянина и превзошел его по количеству акцентированных ударов (28:25). Все трое судей отдали Нурмагомедову победу со счетом 30-27, хотя большинство журналистов, чьи оценки представлены на портале MMA Decisions, посчитали победителем бразильца. Спустя пять с половиной лет Махачев нокаутировал Тибау за 57 секунд.

Четыре победы над бразильцами одержал и Магомед Анкалаев, который единственный раз уступил представителю этой страны в октябре 2025-го, когда проиграл Алексу Перейре чемпионский пояс. За семь месяцев до этого дагестанец победил Поатана единогласным решением судей. Также Анкалаев выиграл у Тиаго Сантоса, Клидсона Абреу и Джонни Уокера.

Однако преимущество Дагестана объясняется не только результатами трех чемпионов UFC. Даже если исключить из статистики все поединки Хабиба, Махачева и Анкалаева, общий счет составит 36:17. Из 34 дагестанских бойцов, встречавшихся с бразильцами, 21 имеет положительный баланс побед и поражений, а 18 ни разу им не проигрывали.

Сапарбек Сафаров. Фото соцсети

Бразильцы выиграли только один бой приемом

Несмотря на то что бразильское джиу-джитсу исторически считается одной из основных составляющих успеха бойцов этой страны в ММА, в противостоянии с дагестанцами бразильцы одержали лишь одну победу приемом. В марте 2020 года многократный чемпион мира по джиу-джитсу Родолфо Виейра задушил Сапарбека Сафарова в первом раунде.

Дагестанские бойцы, в свою очередь, завершили приемами семь поединков, причем на долю Махачева пришлись три такие победы. Еще 12 раз представители республики побеждали нокаутами или техническими нокаутами, тогда как у бразильцев семь побед таким способом. По количеству побед судейскими решениями преимущество Дагестана еще существеннее — 30:11.

При этом три победы при отсутствии поражений в поединках с бразильцами имеют не только четырехкратный чемпион мира по боевому самбо Икрам Алискеров, но и два бойца с ударной базой — Шарабутдин Магомедов и Муслим Салихов.

Интересно, что Алискеров, Шара Буллет и еще один средневес дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов неоднократно побеждали одних и тех же соперников. Алискеров и Абус выиграли у Варлея Алвеса и Брунно Феррейры, а Мишель Перейра уступил сначала Абусу, а затем Шаре.

Каю Борралью. Фото Getty Images

Только три бразильца одержали по две победы над дагестанцами

Помимо Адриану Мартинса, которому в 2015 году удалось победить не только Махачева, но и Рустама Хабилова, дважды выигрывали у представителей Дагестана Кайо Борральо и Элизеу Залески дос Сантос. При этом только Мартинс не потерпел ни одного поражения в таких поединках.

Борральо в апреле 2022 года победил Гаджи Омаргаджиева, а в ноябре 2023-го — Абуса Магомедова. В сентябре 2025-го бразилец имел возможность одержать третью победу над бойцом дагестанского происхождения, однако уступил Насруддину Имавову единогласным решением судей в главном событии турнира UFC в Париже.

Залески дос Сантос в 2016 году нокаутировал Омари Ахмедова, а в 2023-м победил раздельным решением судей Абубакара Нурмагомедова. Между этими поединками бразилец встретился с Муслимом Салиховым на UFC 251 в Абу-Даби и уступил ему раздельным решением.

Среди дагестанцев больше одного поражения в боях с бразильцами потерпели только трое — Рустам Хабилов, Омари Ахмедов и Саид Нурмагомедов. Хабилов проиграл Мартинсу и Диего Феррейре, Ахмедов — Сержиу Мораесу и Залески — дос Сантосу. Оба закончили выступления в UFC с результатом 1-2 в таких противостояниях.

Саид Нурмагомедов при двух поражениях одержал две победы. Одним из его обидчиков стал Раони Барселос, который в дальнейшем дважды встречался с представителями Дагестана. В 2021 году бразилец проиграл Тимуру Валиеву решением большинства судей, а в 2023-м был нокаутирован Умаром Нурмагомедовым в первом раунде.

Забит Магомедшарипов. Фото Getty Images

Дагестан превосходит Бразилию в шести из восьми весовых категорий

В вопросе, который задали Оливейре, было важное уточнение: в гипотетическом командном турнире Бразилия и Дагестан выставили бы по одному бойцу в каждой весовой категории. Поэтому имеет смысл рассмотреть не только общий счет противостояния в UFC, но и статистику по каждому из восьми мужских дивизионов.

Наибольшее преимущество по количеству побед дагестанцы имеют в легком (12:3) и среднем (11:3) весе. В полутяжелом дивизионе счет составляет 8:3, в наилегчайшем — 6:1, в легчайшем — 5:2. В полулегком весе состоялся лишь один поединок: в ноябре 2017 года Забит Магомедшарипов победил удушающим приемом Шеймона Мораеса.

Равенство наблюдается в полусреднем весе (5:5), а единственным дивизионом, в котором бразильцы имеют положительный баланс, является тяжелый (2:1). Жаилтон Алмейда победил Шамиля Абдурахимова, но уступил Ризвану Куниеву, а 21 ноября 2026 года Таллисон Тейшейра выиграл единогласным решением судей у Шамиля Газиева.

Таким образом, даже если не учитывать разницу в количестве проведенных поединков и начислять по одному очку за преимущество в каждой весовой категории, Дагестан победит со счетом 6:1 при одном ничейном результате. Историческая статистика UFC свидетельствует в пользу дагестанцев и при той системе сравнения, которую предложили Оливейре.