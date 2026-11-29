Стерлинг заявил о покушении на убийство, Махачев вступился за Нурмагомедовых. Чем обернулась драка с Мерабом

Усмана и Умара освободили из тюрьмы, но конфликт продолжается.

Спустя две недели после драки в отеле Hilton в Абу-Даби, в которой пострадали Мераб Двалишвили и его друг Саба Лазишвили, продолжают появляться подробности произошедшего. Участники нападения из команды Хабиба Нурмагомедова уже вышли на свободу, однако на этом конфликт не закончился. Представители обеих сторон по-разному оценивают причины драки, а близкие Двалишвили рассказывают об эпизодах, которые не попали на распространившиеся в социальных сетях видеозаписи.

Тюремные сроки заменили штрафами

11 ноября в холле отеля Hilton в Абу-Даби чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов в сопровождении нескольких одноклубников подошел к дававшему интервью Мерабу Двалишвили и отвесил ему пощечину, после чего началась массовая драка. На сторону бывшего чемпиона UFC встал его друг, 21-летний грузинский борец Саба Лазишвили. Полиция задержала восемь участников потасовки и еще двух человек, снимавших происходящее.

13 ноября суд приговорил шестерых участников драки и снимавших ее журналистов к шести месяцам тюрьмы с последующей депортацией из ОАЭ. Кроме того, каждый из осужденных должен был выплатить штраф в размере 300 тысяч дирхамов (около 6,7 миллиона рублей). Двалишвили и Лазишвили оштрафовали на 50 тысяч дирхамов каждого и отпустили. Уже на следующий день оба выступили на турнире RAF, причем Саба заменил находившегося под стражей Умара Нурмагомедова и победил Юрайю Фейбера (12:7).

17 ноября судебный департамент Абу-Даби объявил о пересмотре приговора: всех осужденных освободили, а размер штрафов сократили вдвое. Основаниями для смягчения наказания стали отказ сторон от взаимных претензий и публичная просьба Двалишвили отпустить нападавших. По информации Mash, в освобождении бойцов также принимал участие Хабиб Нурмагомедов, который специально прилетел в ОАЭ.

Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов. Фото Getty Images

Что произошло после выключения камер

Как выяснилось из последующих интервью Двалишвили и его окружения, драка не закончилась после того, как в ситуацию вмешалась охрана отеля. Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг в интервью ESPN рассказал, что Умар Нурмагомедов ударил Мераба уже после прекращения съемки. По словам американца, несколько человек также удерживали Лазишвили, пока другие били его ногами по голове. «Мне также рассказывали, что на видео не попал момент, когда Сабе скрутили руки и били ногами по голове. Как по мне, это покушение на убийство», — заявил Стерлинг.

Еще больше подробностей раскрыл старший брат Сабы, бывший боец UFC Звиад Лазишвили. В интервью Setanta Sports он рассказал, что после удара Умара по Двалишвили Саба сбил россиянина с ног, а когда охранники увели Мераба, остался один против нескольких человек. По версии Звиада, его брат также сломал нос одному из участников драки.

Сам Саба в интервью Ариэлю Хельвани заявил, что получил серьезное сотрясение мозга. Во время схватки с Фейбером у грузина возобновилось головокружение, и он едва не потерял сознание. При этом до встречи в Абу-Даби Лазишвили, по его признанию, был болельщиком Усмана Нурмагомедова и следил за всеми его боями.

Ислам Махачев. Фото Global Look Press

Махачев вступился за Нурмагомедовых, а Двалишвили принес извинения

Причиной нападения стал июльский конфликт Двалишвили с чемпионом Европы по вольной борьбе Ахмедом Гаджимагомедовым на пресс-конференции RAF в Тбилиси. Россиянин утверждает, что Мераб ударил его и оскорбил его мать на грузинском языке. Двалишвили, в свою очередь, настаивает, что Гаджимагомедов спровоцировал его, а после стычки они пожали друг другу руки. 16 ноября грузин извинился в социальных сетях за оскорбление семьи борца, однако впоследствии удалил публикацию.

22 ноября о конфликте вновь высказался чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев, который считает, что его одноклубники поступили правильно, а общественный резонанс не соответствует масштабу произошедшего. «Не считаю, что наши пацаны повели себя неправильно. Человек должен отвечать за свои слова», — заявил Махачев.

На утверждение россиянина отреагировал Стерлинг, который подчеркнул, что даже оскорбление семьи не оправдывает группового нападения. При этом менеджер братьев Нурмагомедовых Али Абдель-Азиз еще до вынесения приговора признал поведение Усмана недопустимым и принес извинения жителям Абу-Даби.

Сами братья Нурмагомедовы после освобождения возобновили активность в социальных сетях, но подробно свою версию произошедшего пока не изложили. Двалишвили, несмотря на обращение к властям ОАЭ с просьбой освободить россиян, заявил, что больше не испытывает к ним уважения и не намерен пожимать им руки. А Саба Лазишвили, набравший после драки более 1 миллиона подписчиков, выразил желание провести борцовскую схватку с Умаром.