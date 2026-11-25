Тренировался в зале Федора и дрался на голых кулаках. Что известно о новичке UFC Иване Гниздицком

Россиянину дважды отказывали в американской визе.

5 декабря на турнире UFC в Эр-Рияде, который возглавит поединок Исраэля Адесаньи и Шарабутдина Магомедова, дебютирует 30-летний Иван Гниздицкий. Российский полутяжеловес по прозвищу Самурай не знает поражений в профессиональных ММА, выступал в ONE Championship и RCC, а теперь встретится с представителем Кыргызстана Ураном Сатыбалдиевым.

В 18 лет написал тренеру Емельяненко и переехал в Старый Оскол

Гниздицкий родился 10 мая 1996 года в Урае — городе в Ханты-Мансийском автономном округе с населением около 40 тысяч человек. Иван начинал с занятий боксом, но еще в юности заинтересовался смешанными единоборствами. В 18 лет он самостоятельно связался с Владимиром Вороновым — тренером Федора Емельяненко, который пригласил начинающего бойца на двухнедельные сборы в Старый Оскол.

По итогам сборов Гниздицкому предложили остаться в команде. В Старом Осколе Иван прожил пять лет, тренировался вместе с Вадимом и Виктором Немковыми, Анатолием Токовым и Валентином Молдавским, представлял клуб «Александр Невский». Впоследствии боец перебрался в Тюмень, где присоединился к команде «Чинги-Тура».

В апреле 2018 года Гниздицкий стал серебряным призером чемпионата Центрального федерального округа по ММА в весовой категории до 93 кг, уступив в финале Тиграну Оганесяну. Через два месяца Иван дебютировал в профессионалах, досрочно победив Максима Навражного, однако следующий профессиональный бой провел только спустя пять лет.

При этом Гниздицкий продолжал выступать на любительском уровне. В октябре 2020 года на турнире «Путь в RCC» он встретился с Андреем Пуляевым, который впоследствии также попал в UFC. Бойцы активно обменивались ударами в стойке, а во втором раунде Пуляев нокаутировал соперника. Поскольку поединок считался любительским, поражение не отразилось на профессиональном рекорде Гниздицкого.

Иван Гниздицкий против Рустама Баганаева. Фото соцсети

Совмещал ММА с боксом и боями на голых кулаках

В марте 2023 года Гниздицкий выиграл чемпионат Уральского федерального округа по классическому панкратиону в весовой категории до 92 кг, а в мае возобновил профессиональную карьеру в ММА, нокаутировав Рустама Баганаева. Через год Иван вновь стал чемпионом округа по панкратиону, но уже в категории до 100 кг.

В 2024 году Гниздицкий выступал сразу в нескольких дисциплинах. В феврале он дебютировал в RCC, досрочно победив Андрея Стольника, а в августе принял участие в проекте «Путь в RCC Hard», где выиграл у Руслана Кастрыкина единогласным решением судей в поединке по правилам бокса в перчатках для ММА.

В ноябре Гниздицкий дебютировал уже на голых кулаках. На турнире RCC Hard 11 в Тюмени Иван дважды отправил Аделя Зарипова в нокдаун встречными ударами левой руки, после чего рефери остановил поединок. На победу россиянину потребовалось около полутора минут.

Как рассказал Гниздицкий после боя, специально к выступлению на голых кулаках он практически не готовился, поскольку незадолго до этого дрался в Китае и получил небольшую травму. Иван старался пользоваться возможностями выступать в разных дисциплинах, однако строить карьеру намеревался именно в смешанных единоборствах.

Иван Гниздицкий против Кевина Черча. Фото соцсети

Выиграл все семь профессиональных боев досрочно, нокаутировал чемпиона K-1

Гниздицкий приходит в UFC со стопроцентным финишрейтом: шесть из семи побед в профессиональных ММА россиянин одержал нокаутами и одну — приемом. Только двое его соперников продержались дольше пяти минут, а до третьего раунда не дошел ни один поединок. Причем среди побежденных Иваном бойцов есть и действующий представитель UFC.

В октябре 2024 года Гниздицкий выступил на турнире Happy Elephant в Макао, где встретился с китайским кикбоксером Лю Цэ. Годом ранее тот выиграл турнир в абсолютной весовой категории, посвященный 30-летию K-1, а в 2024-м завоевал чемпионский пояс организации в весе до 90 кг.

По итогам 2024 года Лю Цэ признали лучшим бойцом K-1 — он стал первым иностранцем, удостоившимся этой награды с момента учреждения K-1 Awards. Параллельно с выступлениями в кикбоксинге китайский спортсмен пробовал себя в смешанных единоборствах, где одержал две досрочные победы, однако Гниздицкому проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

В мае 2026 года Лю Цэ вернулся в ММА и победил россиянина Игоря Барабанова, а в августе дебютировал в UFC на турнире в Шанхае, нокаутировав бразильца Леви Родригеса-младшего. Гниздицкий остается единственным бойцом, которому удалось победить китайца по правилам смешанных единоборств.

Еще две досрочные победы Иван одержал в ONE Championship, где выступал в среднем весе, соответствующем полутяжелой категории UFC из-за особенностей системы взвешивания азиатской организации. В марте 2025 года россиянин нокаутировал американца Кевина Черча за две минуты и 46 секунд, получив за выступление бонус в размере 350 тысяч тайских бат (около 924 тысяч рублей по действовавшему тогда курсу).

В мае Гниздицкий встретился с не знавшим поражений представителем Узбекистана Хуршидбеком Бозорбоевым, которого сбил с ног лоу-киком и добил в партере. В общей сложности на две победы в ONE россиянину потребовалось шесть минут и 40 секунд. Последний бой перед подписанием контракта с UFC Иван провел в марте 2026 года в Тюмени, нокаутировав Турсунбека Содикова в первом раунде.

Иван Гниздицкий против Хуршидбека Бозорбоева. Фото соцсети

Дважды не получил американскую визу, но все равно подписал контракт с UFC

Впервые возможность попасть в UFC Гниздицкий получил еще в 2025 году, вскоре после двух побед в ONE Championship. В сентябре россиянин должен был выступить на Претендентской серии Даны Уайта против бразильца Фелипе Франко, однако ему отказали в получении американской визы.

Через год UFC вновь пригласил Гниздицкого на отборочный турнир. На этот раз соперником Ивана должен был стать француз Нелл Ариано. Россиянин собрал документы, которых ему не хватало при первой подаче заявления на визу, но снова получил отказ и был вынужден сняться с поединка.

Несмотря на две сорвавшиеся попытки выступить в Претендентской серии, Гниздицкий все-таки попал в UFC без предварительного отбора. 15 октября о подписании контракта с россиянином сообщил журналист MMA Junkie Нолан Кинг со ссылкой на менеджера бойца Али Аскарова. Дебют Ивану организовали за пределами США — в Саудовской Аравии.

Первым соперником Гниздицкого станет Уран Сатыбалдиев — бывший чемпион LFA и Open FC. Представитель Кыргызстана дебютировал в UFC на коротком уведомлении в тяжелом весе, уступив Мартину Будаю решением судей, а затем вернулся в полутяжелую категорию и победил казахстанца Дияра Нургожая удушением Иезекииля.