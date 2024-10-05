Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры

История бразильской звезды ММА.

Александро Перейра

Дата рождения: 7 июля 1987 года.

Место рождения: Сан-Бернарду-Ду-Кампу (Бразилия).

Вид спорта: ММА.

Категория: полутяжелый вес, ранее — средний вес.

Рост: 193 см.

Профессиональный рекорд в ММА (на октябрь 2024): 11-2.

Юность

Перейра родился в Сан-Бернарду-Ду-Кампу — населенном пункте, входящем в агломерацию Сан-Паулу. У его семьи есть индейские корни племени патаксо. Сестра Перейры Алин также имеет опыт выступления в профессиональных единоборствах. В кикбоксинге она участвовала в WGP и Glory, а в ММА — в LFA.

Алекс с семьей жили в бедности, в 12 лет Перейра бросил учебу в школе и устроился работать в шинном магазине. Его коллеги часто употребляли алкоголь, спустя несколько лет будущий спортсмен сам пристрастился к выпивке.

Находясь в неблагополучной обстановке фавел, Перейра часто участвовал в драках. В 21 год он решил записаться в зал для кикбоксинга. Мотивацией для занятий спортом также послужило стремление избавиться от алкоголизма.

Алекс Перейра празднует победу на турнире по кикбоксингу Glory. Фото Global Look Press

Выступления в кикбоксинге

Перейра дебютировал в профессиональном кикбоксинге в 2012 году. Он дрался на турнирах в Сан-Паулу в категории до 85 кг и завоевал титулы чемпиона Бразилии и WGP Kickboxing, а спустя год победил на турнире SUPERCOMBAT New Heroes 2 в Сан-Коэнтау, став чемпионом WAKO Pro Panamerican.

В 2014 году Перейра успешно провел первый поединок за пределами родины, выиграв турнир Glory в Загребе. Позже на аналогичных соревнованиях в Лос-Анжелесе, Дубае и Копенгагене он уступил в четвертьфинале, полуфинале и финале соответственно.

Затем Перейра успешно провел два чемпионских поединка в WGP Kickboxing, а также дважды одолел на турнирах Glory of Heroes Исраэля Адесанью — своего будущего соперника в UFC.

Осенью 2017 года Перейра завоевал титул чемпиона Glory в среднем весе. Позднее он удерживал титул около четырех лет, проведя пять успешных защит. Также он победил Джейсона Вилниса и Артема Вахитова и стал чемпионом Glory в полутяжелом весе, но спустя полгода Вахитов сумел взять реванш.

Фото Global Look Press

Выступления в ММА

В 2015 и 2016 годах Перейра провел три поединка в смешанных единоборствах в Сан-Паулу против своих соотечественников. Алекс потерпел поражение после сдачи (удушение сзади) и одержал две победы (нокаутами).

В ноябре 2020 года Перейра выступил на турнире LFA 95 и в Парк-Сити (Канзас, США) и нокаутировал американца Томаса Пауэлла. Спустя год бразилец при рекорде 3-1 подписал контракт с UFC и окончательно сосредоточился на ММА.

В дебютном бою в главном промоушене мира единоборств Перейра в ноябре 2021 года на UFC 268 в Нью-Йорке победил грека Андреса Михайлидиса техническим нокаутом и получил бонус за лучшее выступление вечера. Алекс начал стремительное движение к титульному поединку. Он победил соотечественника Бруну Силву единогласным решением судей в марте 2022-го, в июле в первом раунде нокаутировал американца Шона Стрикленда на UFC 276 в Лас-Вегасе и снова получил премию за выступление вечера.

В те годы в среднем весе доминировал Исраэль Адесанья, пять раз успешно защитивший чемпионский титул. Прервать эту серию удалось Перейре на UFC 281 в Лас-Вегасе в ноябре 2022-го. Бой с именитым оппонентом проходил тяжело, но в пятом раунде бразилец обрушил на соперника шквал ударов, чем вынудил рефери остановить поединок, забрал бонус за выступление вечера и впервые выиграл пояс.

Спустя полгода бойцы встретились вновь — на UFC 287 в Майами в апреле 2023-го. На этот раз Адесанье удалось взять реванш: Перейра был нокаутирован во втором раунде, а его рекорд стал 7-2.

Алекс перешел в полутяжелый вес. В первом поединке в новой категории бразилец раздельным решением победил поляка Яна Блаховича на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити в июле 2023-го. В ноябре боец завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив чеха Иржи Прохазку техническим нокаутом и получив премию за выступление вечера на UFC 295 в Нью-Йорке. Таким образом, между завоеванными титулами в двух весовых категориях прошло менее года.

Далее Перейра дважды успешно защитил титул в Лас-Вегасе: нокаутировал американца Джамаала Хилла на UFC 300 в апреле 2024-го и Прохазку в реванше на UFC 303 в июне.

Новый бой Алекса при рекорде 11-2 против американца Халила Раунтри — младшего на UFC 307 в Солт-Лейк-Сити в октябре. Во время раскрутки события глава UFC Дана Уайт назвал сильную сторону Перейры.

«Мое мнение о Перейре — он безумно жесткий. Он хочет подняться в весе, хочет опуститься в весе... Вот почему люди любят его. Он — тот тип бойца, которого любят люди. Перейра хочет драться со всеми. Мне это только нравится», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Фото Global Look Press

Достижения

Чемпион UFC в среднем весе

Чемпион UFC в полутяжелом весе (две успешные защиты)

Чемпион Glory в полутяжелом весе

Чемпион Glory в среднем весе (пять успешных защит)

Победитель турнира Glory Middleweight Contender

Чемпион WAKO Pro Panamerican (до 85 кг)

Чемпион WGP Kickboxing (до 85 кг)

Чемпион Бразилии по кикбоксингу (К-1): 2012

Сколько зарабатывает Перейра

В 2024 году Перейра успешно провел два поединка. Бой с Хиллом принес бразильцу 2,84 миллиона долларов, а второй бой с Прохазкой — около 2,14 миллиона долларов.

Фото Global Look Press

Личная жизнь

У Перейры два сына от первой жены — Лохан и Алессандро. Он развелся с супругой и начал встречаться с ведущей подкаста Fightology Мерл Кристин. Однако в конце 2023 года пара рассталась, а позже Перейра обвинил бывшую девушку в обмане.

«Немного сложно об этом говорить, потому что я уже вычеркнул этого человека из своей жизни. Я также хотел бы попросить своих поклонников тоже удалить ее из своей жизни. Это был человек, которому я поверил, я поселил ее в своем доме, со своей семьей. И после всего этого я узнал, что она замужем», — рассказывал Перейра.

Кристин заявила, что рассталась с бывшим мужем до того, как начала встречаться с Перейрой. Алекс не согласился с ее аргументами, выложив свою переписку с ее экс-супругом.

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