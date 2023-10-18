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Сегодня, 10:17

Волкановски: «Гарантирую, что Махачев нервничает»

Давид Хачатрян
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Алекс Волкановски (слева) и Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) уверен, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) переживает из-за реванша.

«Мы все бойцы, и слово «испугался» к нам не применимо. Но я гарантирую, что он [Махачев] нервничает. Он написал в соцсетях, что, мол, не оправдывайся после боя, и заметно, что это задело его за живое.
На него усиливается давление, и это видно. У него в голове возникают вопросы, но у меня нет на них времени. Я нахожусь в сумасшедшей ситуации, но у меня есть работа, которую я должен выполнить. Да, я сказал, что мне есть что терять, но на меня никто не давит», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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