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Наимов: «Был готов отрезать себе ноги, чтобы сделать вес и попасть в UFC»

Алина Савинова
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Боец UFC Мухаммад Наимов рассказал о том, как заключил контракт с американской организацией.

«Я шел на серии из трех побед. Мне сказали, что в любой момент я могу попасть в UFC. Думаю, что меня подпишут в Dana White's Contender Series. И до сентября у меня есть время. Но мне позвонили и предложили бой на начало июня с Джейми Малларки. Я его не знал. Думал, что речь идет о 66 кг, но речь шла о 70 кг. Ответил, что готов сделать вес за три дня. Даже пошутил, что готов отрезать ноги, чтобы сделать вес», — цитирует Наимова MMA.Metaratings.ru.

Наимов является профессиональным бойцом с 2018 года. На его счету 8 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/naimov-byl-gotov-otrezat-sebe-nogi-chtoby-popast-v-ufc-296052/
ММА
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