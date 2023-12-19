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Сегодня, 13:52

Вейли Жанг и Алекса Грассо договорились подраться на UFC 300

Давид Хачатрян
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Чемпионка соломенного веса UFC Вейли Жанг (24-3) и чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Алекса Грассо (16-3) готовы встретиться друг с другом в октагоне на юбилейном апрельском турнире UFC 300.

«Эй, чемпионка! Может дадим фанатам то, чего они хотят? Бой на UFC 300», — написала китаянка в соцсетях, на что мексиканка ответила: «Я так тобой восхищаюсь! Я бы с удовольствием защитила свой титул в бою с тобой. Ты сделаешь вес?» Жанг отметила: «Погнали! Я сделаю вес! Давай работать над этим вместе. Это будет самое подходящее время».

Жанг победила Аманду Лемос (13-3) единогласным решением судей (50-43, 50-44, 49-45). Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Грассо и Валентина Шевченко (22-4) в прошлом бою не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

Алекса Грассо
Вейли Жанг
UFC
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