Майкл Пейдж предлагает штрафовать бойцов UFC за треш-ток

36-летний полусредневес Майкл Пейдж (21-2) считает, что бои можно раскрутить не прибегая к трэштоку, который использует Колби Ковингтон (17-4).

Ковингтон на пресс-конференции заявил, что Леон Эдвардс (22-3) отправится в ад, где встретится со своим отцом. Отец Эдвардса был застрелен в ночном клубе в Лондоне, когда Эдвардсу было 13 лет.

«То, что я вижу в боевых видах спорта, я ненавижу, — сказал Пейдж в эфире The MMA Hour. — Мне не нравится, когда люди говорят об отцах, женах, подругах, детях. Нам нужно вернуться к боевым искусствам. Я не уважаю людей, которые переходят черту, оскорбляя соперника. Мы квалифицированные спортсмены, и этого должно быть достаточно. Я за подшучивание, за шутки, за дружеские отношения, и этого должно быть достаточно, чтобы построить бой. Мы можем поддерживать высокий накал страстей, но это должно оставаться между мной и тем, кто дерется, и не более того.

Нужно ввести штрафы. Тогда бойцы задумаются, следует ли мне использовать треш-ток. Это как желтая карточка в футболе. Когда это становится настолько личным, могут произойти настоящие неприятности, и это снова ложится на плечи UFC. Надеюсь, они увидели, что это уже слишком, и ужесточили правила. Но если говорить о позитивном, то я думаю, что у нас с Кевином Холландом все будет так, как и должно быть».

Ранее UFC занимала жесткую позицию по отношению к оскорбительным высказываниям: однажды Мигель Торрес (44-9) был оштрафован за шутку о сексуальном насилии на телевидении, а Нейт Диас (21-13) — за использование гомофобных выражений.