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Гребнев: «Не удивлен победой Махачева, но у меня были другие ожидания от боя с Волкановски»

Алина Савинова
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Российский боец MMA Александр Гребнев отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски на турнире в Абу-Даби.

«Я не удивлен победой Махачева, но у меня были немного другие ожидания от боя с Волкановски. Не ожидал, что события развернутся так быстро и стремительно. Думал, что австралиец сможет оказать более серьезное сопротивление Исламу и постарается навязывать свои условия по ходу поединка. Но мы увидели, что Махачев является одним из доминирующих чемпионов UFC на данный момент», — цитирует Гребнева RT.

Махачев нокаутировал австралийца Александраа Волкановски на турнире UFC в Абу-Даби, который состоялся 21 октября, и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1220324-grebnev-mahachev-volkanovski
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
ММА
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