UFC показал форму Царукяна перед реваншем с Махачевым

Пресс-служба UFC Eurasia опубликовала фото российского бойца Армана Царукяна перед реваншем с соотечественником Исламом Махачевым.

Бой Царукяна и Махачева возглавит турнир UFC 311, который состоится в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) в ночь с 18 на 19 января.

Бойцы проведут реванш. Первый бой между Исламом и Арманом состоялся в турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге на арене спорткомплекса «Юбилейный». Тогда Махачев выиграл единогласным решением судей после трех раундов. Поединок был дебютным для Царукяна в UFC.

Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311